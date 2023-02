Sobolewski (PiS): za 3-4 miesiące przedstawimy założenia programowe

Za 3-4 miesiące będziemy komunikować z czym chcemy iść do Polaków, co chcemy Polakom zaproponować - mówił w piątek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Dodał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński wróci do objazdu po kraju za 2-3 tygodnie.

Polityk PiS w Programie Pierwszym Polskiego Radia był pytany o kwestię kampanii wyborczej oraz list wyborczych, m.in. czy znajdą się na nich koalicjanci.

Sobolewski odparł, że są jeszcze elementy, które będą niedługo tematami rozmów koalicyjnych. "Na pewno taką perspektywą są rozmowy z Kukiz'15" - wskazał.

Zaznaczył, że kwestia tego jak będą wyglądały listy wyborcze "to perspektywa kilku miesięcy".

Zwrócił uwagę, że wybory powinny odbyć się w październiku, więc rejestracja list powinna nastąpić na początku września. "Przed nami te tematy; rozmowy trwają i będą trwały, na spokojnie" - mówił.

Pytany kiedy można spodziewać się jakiegoś wydarzenia kampanijnego, programowego PiS, Sobolewski wskazał, że jeśli chodzi o założenia programowe, to kwestia 3-4 miesięcy. "Wtedy będziemy komunikować z czym chcemy iść do Polaków, co chcemy Polakom zaproponować, a jednocześnie przypominając co udało się zrobić od 2015 r." - powiedział Sobolewski.

Dopytywany o powrót prezesa PiS do objazdu po kraju, Sobolewski powiedział, że to "kwestia 2-3 tygodni".

Wybory parlamentarne - według kalendarza wyborczego - mają się odbyć jesienią 2023 r.