Sobolewski: pójście ZP do wyborów razem daje szanse na wynik z 2019

Pójście oddzielnie, to jest najlepszy patent na przegraną, a pójście razem daje największe szanse na to, by powtórzyć wynik z 2019 i 2015 roku - mówił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, pytany o formułę startu w wyborach Zjednoczonej Prawicy.

Oczywiście jesteśmy otwarci na tych, którzy chcieliby wesprzeć nasze założenia programowe i włączyć się w nasze działania. Jesteśmy tu otwarci m.in. na środowisko Pawła Kukiza, ale też inne środowiska - powiedział Sobolewski.

Sobolewski był pytany o głosy pojawiające się ze strony Solidarnej Polski, że jest gotowa do samodzielnego startu w wyborach. Polityk PiS zwrócił uwagę, że "głupotą byłaby zmiana formuły i pójścia oddzielnie".

Sobolewski odniósł się do pojawiających się spekulacji, że miałoby dojść do waloryzacji świadczenia 500 plus. - To są tylko i wyłącznie spekulacje medialne. W kierownictwie PiS o tym temacie nie było rozmowy - powiedział.

Sobolewski w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych był pytany w Polskim Radiu o formułę startu Zjednoczonej Prawicy. "Formuła jest określona i nie będzie się różniła od tej, która była w 2015 i 2019 roku w wyborach parlamentarnych. Ta formuła się sprawdziła, Zjednoczona Prawica odniosła zwycięstwo, zyskała mandat do samodzielnego rządzenia i jeśli coś się sprawdza, to dobrze jest to kontynuować" - odpowiedział.

Jak dodał, trudno jest dyskutować o jakiejś innej formule w takiej sytuacji. "Natomiast zawsze pozostaje kwestią kolejną, kto w takiej formule będzie brał udział. W tej chwili nie widzę innych opcji, niż, by ta formuła objęła obecne partie, które wspierają rząd" - powiedział Sobolewski.

"Oczywiście jesteśmy otwarci na tych, którzy chcieliby wesprzeć nasze założenia programowe i włączyć się w nasze działania. Jesteśmy tu otwarci m.in. na środowisko Pawła Kukiza, ale też inne środowiska" - dodał. Jak przyznał, rozmowy trwają i "decyzje w tych kwestiach są przed nami". "To kwestia najbliższego czasu" - mówił.

Sobolewski w dalszej części rozmowy był pytany o głosy pojawiające się ze strony Solidarnej Polski, że jest gotowa do samodzielnego startu w wyborach. Polityk PiS zwrócił uwagę, że "głupotą byłaby zmiana formuły i pójścia oddzielnie".

"To rozumieją wszystkie ugrupowania, które są w tym szerokim namiocie Zjednoczonej Prawicy. A ci, którzy czasami mówią o tym, że zgłaszają gotowość, to niech nam tego nie mówią, bo nam nie muszą tego mówić. Tylko po prostu, jeśli już, niech wypełnią los; ale raz już wypełnili los, tylko przypominam, w 2014 r. skończyło się to dla nich tak jak się skończyło. Z wiekiem człowiek zawsze mądrzeje, więc rozumiem, że tutaj wyciągnięto wnioski z tej nauki i z wiekiem też i to środowisko zrozumiało, że pójście oddzielnie, to jest najlepszy patent na przegraną, a pójście razem daje największe szanse na to, że można powtórzyć wynik z 2019 i 2015 roku" - powiedział.

Polityk PiS był też pytany o kwestię projektu dotyczącego wprowadzenia instytucji sędziów pokoju, nad którym pracuje obecnie Sejm. "Mam nadzieję, że te perturbacje, które jej towarzyszą od początku jej wniesienia do Sejmu nie spowodują, że na którymś etapie nie będzie możliwe jej uchwalenie. Zakładam więc, że jeszcze jednak w tej kadencji ta ustawa zostanie przyjęta" - powiedział.

Sobolewski odniósł się ponadto do pojawiających się w mediach spekulacji, że miałoby dojść do waloryzacji świadczenia 500 plus. "To są tylko i wyłącznie spekulacje medialne, jeśli mówimy o decyzji PiS. W kierownictwie PiS o tym temacie nie było rozmowy, nie mówiąc już o jakichkolwiek decyzjach" - zaznaczył.