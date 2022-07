Sobolewski: Polska sama z siebie wchodząc w porozumienie gazowe wyłączyła się ze skutków jego działania

Wprowadzono w tym porozumieniu tyle wyłączeń i wyjątków, że Polska spełnia je prawie wszystkie, więc wchodząc w porozumienie gazowe UE, wyłączyła się ze skutków jego działania – powiedział portalowi wPolityce.pl sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski został przez portal wPolityce.pl zapytany o porozumienie o redukcji użycia gazu, jakie zostało zawarte na Radzie Europejskiej 26 lipca.

"To porozumienie tak naprawdę gwarantuje Polsce, że nie będziemy kosztem naszych obywateli redukować emisji gazu, ani też w pierwszej kolejności zaspokajać potrzeby innych, w tym Niemców, kosztem polskich obywateli. Można więc to ocenić pozytywnie, gdyż na pierwszym miejscu dla nas najważniejsze jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa energetycznego. I to nie podlega żadnej dyskusji. W drugiej kolejności, gdy już ta pewność będzie, możemy rozmawiać o innych formach pomocy dla tych, którzy trochę z własnej woli, z własnej winy znaleźli się w takiej, a nie innej sytuacji" - powiedział Sobolewski.

Został zapytany, jaki jest stan prawny Polski jeśli chodzi o to porozumienie.

"Stan prawny jest taki, że wprowadzono w tym porozumieniu tyle wyłączeń i wyjątków, że Polska spełnia je wszystkie. Prawie wszystkie. Polska kwalifikuje się pod te wyłączenia, wyjątki, teoretycznie w każdym względzie, więc Polska sama z siebie wchodząc w to porozumienie wyłączyła się ze skutków jego działania ze względu na to, o czym już mówiłem. Dla nas w pierwszej kolejności najważniejsze jest zabezpieczenie energetyczne, pewności energetycznej Polaków" - odpowiedział Sobolewski.

"Jesteśmy bezpieczni na ewentualność jakichkolwiek innych pomysłów, ale musiało by być też ustalone i uzgodnione ze wszystkimi państwami UE, więc to nie jest tak, że Komisja może sobie coś sama narzucić w tej chwili i państwa Unii Europejskiej będą zmuszone do tego, żeby to realizować. Przykładem jest to, że miało być 15 proc. ograniczenia gazu. Nie ma czegoś takiego" - powiedział Sobolewski.

Ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za sprawy energii osiągnęli we wtorek 26 lipca porozumienie polityczne w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz. Zakłada ono dobrowolne ograniczenie popytu na ten surowiec o 15 proc. między 1 sierpnia tego roku a 31 marca przyszłego roku. Rozporządzenie Rady UE przewiduje również możliwość uruchomienia "stanu ostrzegawczego" dotyczącego bezpieczeństwa dostaw; w takim wypadku zmniejszenie zapotrzebowania na gaz stałoby się obowiązkowe.