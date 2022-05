Sobolewski: trwają prace nad nowym programem PiS

Trwają prace nad nowym programem Prawa i Sprawiedliwości; chcemy, aby ten program był odzwierciedleniem tego, co dzieje się w kraju - poinformował sekretarz generalny tej partii Krzysztof Sobolewski. Na czerwiec planowana jest konwencja PiS, a po niej seria spotkań w terenie.

Jak przekazał Sobolewski po piątkowym spotkaniu Komitetu Politycznego PiS, w tej chwili trwają prace nad nowym programem partii. "Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną w kraju; gospodarczą (...) chcemy, aby ten program był odzwierciedleniem tego, co dzieje się w kraju społecznie, gospodarczo i politycznie" - zaznaczył.

Z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował o planowanej na czerwiec konwencji ugrupowania. "Sprawa była otwarta, czy spotkanie czerwcowe będzie miało formułę konwencji, czy bardziej statutowo umocowaną formułę kongresu. Skłaniamy się ku konwencji" - powiedział.

"Ta konwencja będzie takim impulsem i początkiem objazdu kraju, i spotkań w terenie. Prezes (Jarosław Kaczyński - PAP) chciałby, aby takie spotkanie, w którym on weźmie udział, było w każdym z tych nowych 94 okręgów partyjnych" - powiedział Sobolewski.

Jak dodał, konwencja "będzie miała bardziej charakter motywacyjny, będzie impulsem, żeby partia obudziła się i wzięła się do pracy".

"Filary programu PiS nie zmieniają się od lat. To są: zrównoważony rozwój, sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich Polaków, podejście szanujące polską kulturę, tożsamość i tradycję. To są najważniejsze filary, na których opiera się każdy nasz program i to się na pewno nie zmieni" - zapewnił Fogiel.

W piątek Komitet Polityczny PiS postanowił, że prezes Jarosław Kaczyński do 15 czerwca powoła 94 nowych pełnomocników okręgowych partii. Nie będą mogły to być osoby pełniące funkcje ministerialne, wiceministerialne oraz członkowie prezydium Sejmu i Senatu.

W piątek zebrał się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdził zaproponowane przez prezesa PiS zmiany w strukturze ugrupowania. Główne założenia zmian, to podział struktury na okręgi pokrywające się z podziałem na okręgi wyborcze w wyborach do Senatu. Wprowadzono też zakaz łączenia funkcji partyjnych z niektórymi wyższymi funkcjami państwowymi.