Sobolewski: trwająca obecnie prekampania nacechowana jest dużą dawką emocji

Trwająca obecnie prekampania nacechowana jest dużą dawką emocji, jest to po części wynikiem działań szefa PO Donalda Tuska, który podkręca negatywne emocje, szczuje w kierunku rządzących - mówił we wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w Polskim Radiu 24.

Polityk PiS został zapytany o poniedziałkowe spotkanie wyborcze lidera PO Donalda Tuska z mieszkańcami Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). W trakcie tego spotkania ktoś rzucił w kierunku polityków PO jajkiem.

Sobolewski ocenił, że obecna prekampania nacechowana jest dużą dawką emocji i - jak zaznaczył - te emocje będą rosły. "Takie zachowania są nieakceptowalne i z naszej strony potępiane. Każdy ma prawo do tego, aby swobodnie na spotkaniach z Polakami porozmawiać o tym czego oczekują, jakie mają w tej chwili problemy i nie powinno być takich sytuacji" - mówił.

Sobolewski zwrócił uwagę, że PiS podczas swoich spotkań spotyka się jednak z takimi sytuacjami od roku, m.in. podczas spotkań szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Jest to wynikiem po części tego o czym mówi od powrotu z Brukseli Donald Tusk, który te emocje negatywne podkręca, można powiedzieć, że szczuje w kierunku rządzących" - powiedział. "Ta sytuacja powinna dać mu do myślenia nad kolejnymi słowami, które będzie w przyszłości wypowiadał" - dodał.

Sobolewski był też pytany o obecność na tym spotkaniu prezydenta stolicy i wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego.

"Jego obecność świadczy tylko o tym, że został sprowadzony w końcu do właściwego poziomu i już, można powiedzieć, że nikt nie zagraża jedynemu liderowi Koalicji Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi. Jednocześnie został określony jako osoba, która nie powinna aspirować do większych funkcji, zadań" - stwierdził polityk PiS nawiązując do afery korupcyjnej w Ratuszu związanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania.

Sekretarz generalny PiS był też pytany o ewentualny sojusz po wyborach z Konfederacją. "Zjednoczona Prawica za główny cel stawia sobie, aby najbliższe wybory, jeśli oczywiście uznają tak Polacy, potwierdziły że Polacy po raz kolejny powierzają mandat zaufania i do rządzenia Zjednoczonej Prawicy jako formacji, która od 2015 r. zmienia Polskę. To jest nasz główny cel i nasze główne zadanie i o to będziemy się starać. To jest nasza w tej chwili pierwsza i jedyna perspektywa. W tej chwili nie mówimy o żadnych koalicjach, sojuszach, czy o innych konfiguracjach. Stawiamy na to, aby to co udało się w 2015 i 2019 roku powtórzyć w 2023 r" - zaznaczył.