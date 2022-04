Social Changes dla wPolityce.pl: ilu z nas sądzi, że w Smoleńsku mogło dojść do zamachu?

Putin jest zdolny do wszystkiego - wynika z sondażu Pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Na pytanie o to, czy katastrofa polskiego samolotu w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 r. mogła być wynikiem celowego działania osób trzecich, np. zamachu, 48 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie.

"W niedzielę 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Uczcimy pamięć 96 ofiar tej tragedii, w tym Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki" - czytamy na Twitterze wPolityce.pl.

Podkreślono, że przy tej okazji "będziemy także dyskutowali o przyczynach tego, co zdarzyło się 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku".

Wyjaśniono, że Pracownia Social Changes, na zlecenie portalu wPolityce.pl, przeprowadziła badanie w tej sprawie, w którym zadano następujące pytanie: "czy bierze Pani / Pan pod uwagę możliwość, że katastrofa polskiego samolotu w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 r. mogła być wynikiem celowego działania osób trzecich, np. zamachu?".

Z badania wynika, że 48 proc. badanych "zdecydowanie" lub "raczej" bierze pod uwagę, że przyczyną katastrofy był zamach. Z kolei 33 proc. badanych odrzuca taką możliwość, a 19 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

"Zamach dopuszcza 78 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, 11 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, i 26 proc. wyborców Polski 2050" - czytamy w informacji.

"Jak ocenić wyniki tego badania? Na pewno rosyjska agresja na Ukrainę pokazała, że Putin jest zdolny absolutnie do wszystkiego" - napisano. "W oczywisty sposób uprawdopodabnia to tezę o zamachu w Smoleńsku - dla wielu Polaków oczywistą już od kwietnia 2010 r." - podkreślono.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym od 1 do 4 kwietnia 2022 r. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1067 osób.