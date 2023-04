Solidarna Polska chce kary dla TVN za wywiad z prof. Barbarą Engelking

Solidarna Polska składa wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ukaranie stacji TVN za wywiad z prof. Barbara Engelking - poinformował w piątek rzecznik partii Jacek Ozdoba. Jego zdaniem, materiał ten jest dezinformacją i zakłamywaniem historii.

W środę prof. Barbara Engelking, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN była gościem audycji "Kropka nad i" w TVN24. W wywiadzie mówiła m.in., że "Żydzi wiedzieli, czego się od Niemców spodziewać. Niemiec był wrogiem i ta relacja była bardzo klarowna, czarno-biała, a relacja z Polakami była dużo bardziej złożona". Mówiła też, że "Polacy mieli potencjał, by stać się sojusznikami Żydów i można było mieć nadzieję, że będą się inaczej zachowywać, że będą neutralni, że będą życzliwi, że nie będą do tego stopnia wykorzystywać sytuacji i nie będzie tak rozpowszechnionego szmalcownictwa".

Politycy Solidarnej Polski poinformowali w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że w związku z tym wywiadem oczekują reakcji KRRiT. "Solidarna Polska w ostrym tonie składa wniosek do KRRiT na stację TVN. (...) Absolutnie skandaliczny materiał, które atakuje polskość, atakuje prawdę, jest dezinformacją. Bez reakcji prowadzącej red. Moniki Olejnik" - powiedział Ozdoba.

Jego zdaniem, Olejnik powinna przeprosić widzów, że nie zareagowała w sprawie dotyczącej polskiej racji stanu, co - jego zdaniem - narusza przepisy ustawy o radiofonii i telewizji. "W momencie kiedy mamy obchody zrywu w getcie warszawskim w 1943 r., padają słowa, które oskarżają nie Niemców, którzy są odpowiedzialni za ten mord, tylko Polaków. Absolutnie skandaliczna rzecz. Nie możemy przejść obok tego obojętnie. Dlatego chcemy, żeby KRRiT potępiła TVN (...) Nie możemy dopuścić do tego, żeby zakłamywać historię" - oświadczył Ozdoba.

Według rzecznika Solidarnej Polski stacja TVN wpisała się w najgorszą propagandę i nieprawdziwą informację historyczną. "Stąd ten wniosek Solidarnej Polski do KRRiT, aby ukarać i wyciągnąć konsekwencje od stacji TVN" - dodał Ozdoba.

W czwartek do wywiadu z prof. Engelking odniósł się premier. "To, co miało miejsce wczoraj podczas programu w TVN było wielkim zamazywaniem prawdy. Było kłamstwem, było przeinaczeniem rzeczywistości a jednocześnie urąganiem tym, którzy w tamtej okrutnej rzeczywistości musieli żyć" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W piątek przewodniczący KRRiT wszczął postępowanie ws. wywiadów Moniki Olejnik w TVN z Agnieszką Holland i prof. Barbarą Engelking.