Solidarna Polska ma wątpliwości, czy ustawa o weryfikacji covidowej będzie skuteczna

Solidarna Polska ma wątpliwości, czy ustawa Hoca - o weryfikacji covidowej - doprowadzi do celu i będzie skuteczna - powiedział szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapytany, czy jego partia jako koalicjant Zjednoczonej Prawicy poprze projekt ustawy przygotowany przez PiS.

Rząd we wtorek ocenił pozytywnie poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej tzw. ustawę Hoca. Wskazał, że "zapewni bezpieczne warunki w zakładach pracy". Zasugerował też, aby go uzupełnić o przepis, że finasowanie testów diagnostycznych - ok. 1 mld zł rocznie - pochodzić będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Chodzi o poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Projekt przygotowała grupa posłów PiS, m.in. Czesław Hoc.

Minister zdrowia na poniedziałkowej konferencji podkreślił, że projekt tej ustawy jest kluczowym narzędziem do walki z piątą falą koronawirusa.

"Uważam, że ta ustawa, jej dalsze procedowanie, jest kluczowym elementem, który może nam pomóc w opanowaniu i poradzeniu sobie z ryzykiem bardzo wysokich zakażeń, z jakim mamy do czynienia" - powiedział Niedzielski. We wtorek projekt trafił na posiedzenie rządu, który pozytywnie go ocenił, zwracając uwagę na to, że jest to "projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy".

Ziobro został zapytany we wtorek w telewizji Trwam, czy Solidarna Polska poprze ustawę Hoca. Odpowiadając na to pytanie podkreślił, że Solidarna Polska jest partią, która "przed podjęciem każdej decyzji demokratycznie dyskutuje". "Wcześniej nasza decyzja była negatywna wobec tej ustawy, natomiast jak spotkamy się będziemy dyskutować i słuchać relacji ministra. Mogę powiedzieć, nie kwestionując dobrych intencji, że mamy wątpliwości, czy ta ustawa doprowadzi do celu, jaki stawania sobie minister i czy będzie w tym skuteczna, bo to też ważny aspekt" - powiedział Zobro.

Poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej złożyła w Sejmie grupa posłów PiS z posłem Czesławem Hocem na czele. Jak uzasadniono w projekcie, zapisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy". Znalazły się tam zapisy mówiące o tym, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w połowie grudnia 2021 r., a 5 stycznia br. w Sejmie zorganizowano wysłuchanie publiczne. 11 stycznia sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o weryfikacji covidowej. W trakcie prac komisji zmieniono tytuł projektu i usunięto jeden z artykułów.

Projekt, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie trafił w miniony czwartek do drugiego czytania.