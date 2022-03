Solidarna Polska: projekt prezydenta ws. Izby Dyscyplinarnej SN jest nieakceptowalny

W obecnej wersji projekt prezydenta Andrzeja Dudy ws. Izby Dyscyplinarnej SN jest dla Solidarnej Polski nieakceptowalny, podobnie jak projekty opozycji, SP może rozmawiać w kwestii propozycji PiS - stwierdził w środę minister w KPRM, wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik.

Dla nas, jako Solidarnej Polski, nie są do przyjęcia przepisy, które znajdują się w projekcie pana prezydenta - powiedział Michał Wójcik.

Według niego, gdyby takie przepisy parlament przyjął, to wówczas doprowadziłoby to do pogłębienia chaosu w wymiarze sprawiedliwości.

Możemy rozmawiać w kwestii dotyczącej projektu Prawa i Sprawiedliwości i tych propozycji, które Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, zastrzegając, że najlepsze propozycje, które w tej chwili są to są propozycje Solidarnej Polski - dodał.

Sejm w czwartek zajmie się pięcioma projektami ustaw: prezydenckim, autorstwa PiS, autorstwa Solidarnej Polski i złożonym przez KO wspólnie z Lewicą, oraz projektem Lewicy zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.



Wójcik pytany w środę na konferencji w Sejmie o projekty dotyczące Izby Dyscyplinarnej stwierdził, że "najlepszy projekt, który w tej chwili znajduje się na stole, to projekt Solidarnej Polski".



"Dla nas, jako Solidarnej Polski, nie są do przyjęcia przepisy, które znajdują się w projekcie pana prezydenta" - powiedział Wójcik. Według niego, "gdyby takie przepisy parlament przyjął, to wówczas doprowadziłoby to do pogłębienia chaosu w wymiarze sprawiedliwości".



"Często państwo pytacie nas o projekt pana prezydenta - w takiej wersji ten projekt dla Solidarnej Polski jest nieakceptowalny" - powiedział Wójcik.



W jego ocenie, również projekt, który złożyła Koalicja Obywatelska z Lewicą oraz samodzielny projekt Lewicy są absolutnie nieakceptowalne.



"Możemy rozmawiać w kwestii dotyczącej projektu Prawa i Sprawiedliwości i tych propozycji, które Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, zastrzegając, że najlepsze propozycje, które w tej chwili są to są propozycje Solidarnej Polski" - powiedział.



Projekt złożony w Sejmie na początku lutego przez prezydenta zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej, sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Proponowane przepisy przewidują także wprowadzenie "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", który umożliwi zbadanie także okoliczności powołania sędziego i postępowania po powołaniu.



Projekt PiS ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Według projektu sędzia nie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydane orzeczenie z wyjątkiem określonego wyjątku poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań ze strony sędziego. Toczące się postępowanie karne lub dyscyplinarne sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, jeżeli nie mieszczą się w przewidzianym wyjątku, miałyby zostać umorzone.