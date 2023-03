Solidarna Polska proponuje 200 zł dodatku dla sołtysów

Przyznanie sołtysom - którzy przez co najmniej dwie kadencje pełnili tę funkcję - dodatku emerytalnego w wysokości 200 zł miesięcznie zakłada projekt ustawy przedstawiony przez polityków Solidarnej Polski. Roczny koszt świadczenia to 19 mln zł, uprawnionych do jego otrzymania ma być 8 tys. osób.

Na sobotniej konferencji prasowej politycy Solidarnej Polski - wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak i poseł Norbert Kaczmarczyk - złożyli sołtysom najlepsze życzenia z okazji ich święta.

Wiceminister Warchoł mówił, że "sołtysi to organizatorzy i strażnicy życia społecznego w Polsce". "Przez wiele lat niestety nie byli doceniani w naszym kraju, Polska jest im winna wdzięczność. To od nich zależy, czy na najniższym szczeblu lokalnym będą budowane więzi międzyludzkie" - podkreślił.

Dodał, że właśnie dlatego Solidarna Polska przygotowała projekt ustawy zakładający przyznanie sołtysom specjalnego dodatku. "Przygotowaliśmy ją (ustawę) jako Solidarna Polska i zakłada ona dodatek emerytalny 200 zł dla każdego sołtysa, który pełnił (funkcję) przez co najmniej dwie kadencje. Dodatek będzie przyznawany przez organ emerytalny na wniosek sołtysa, zero formalności" - mówił Warchoł.

Zaznaczył, że o taki projekt ustawy środowisko sołtysów upominało się już od wielu lat. Zapowiedział, że projekt zostanie złożony albo jako projekt poselski, albo rządowy. "Będziemy o tym rozmawiać w najbliższy czasie z panem premierem (Mateuszem Morawieckim - przyp. PAP) (...). Konsultacje przed nami" - powiedział wiceminister Warchoł.

Rozwiązanie zaproponowane przez Solidarną Polskę to formalnie projekt noweli ustawy o samorządzie gminnym. Jak wynika z projektu "roczny koszty proponowanych rozwiązań w 2024 r. może wynieść 19 mln 106 tys. 400 zł". Przyjęto, że uprawnionych do świadczenia będzie 7 tys. 961 osób.