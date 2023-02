Solidarna Polska żąda wyjaśnień ws. "niejasnego" finansowania R. Sikorskiego

Radosław Sikorski powinien powiedzieć skąd i za co pobiera 100 tys. dolarów. Niejasne finansowanie z krajów arabskich nie powinno występować w polskiej czy europejskiej polityce - mówili w czwartek w Sejmie politycy Solidarnej Polski odnosząc się do doniesień medialnych o przychodach europosła PO.

W czwartek holenderski dziennik "NRC" napisał, że Radosław Sikorski otrzymuje rocznie 100 tys. dolarów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "Jego zachowanie podczas głosowań w połączeniu z płatnościami budzi podejrzenia" - twierdzą rozmówcy gazety.

Politycy Solidarnej Polski, Jacek Ozdoba i Mariusz Gosek, pytali w czwartek w Sejmie o źródła i cel tego finansowania. Mówili, że oczekują od europosła wyjaśnień. "Radosław Sikorski powinien powiedzieć skąd i za co pobiera 100 tys. dolarów. Niejasne finansowanie z krajów arabskich nie powinno występować w polskiej czy europejskiej polityce" - powiedział Ozdoba. Jego zdaniem zachowanie opisane przez gazetę to "łamanie etyki politycznej".

"Zachowania Radosława Sikorskiego nie da się połączyć z działalnością europosła" - podkreślił Ozdoba. "Zarówno Radosław Sikorski, jak i Donald Tusk muszą odpowiedzieć Polakom kim jest Sikorski i za co otrzymuje on środki finansowe" - dodał poseł.

Poseł Gosek zwracał uwagę, że Stany Zjednoczone prowadzą śledztwo przeciwko Emiratom Arabskim w związku ze wspieraniem rosyjskiego reżimu. Jak zauważył, jest to kraj niedemokratyczny, w którym łamane są prawa człowieka, dlatego - mówił - chcą wiedzieć o czym Radosław Sikorski z nimi rozmawiał.

Holenderska gazeta "NRC" napisała, że europoseł KO Radosław Sikorski otrzymuje od ZEA 100 tys. dolarów rocznie za doradztwo przy konferencji Sir Bani Yas. "Konferencja została utworzona przez Emiraty nieco ponad 10 lat temu jako sposób na prowadzenie międzynarodowej dyplomacji za pomocą +miękkiej siły+" - czytamy. Rozmówcy liberalnej holenderskiej gazety twierdzą, że zachowanie Radosława Sikorskiego "podczas głosowań w połączeniu z płatnościami budzi podejrzenia".

W reakcji na doniesienia Sikorski opublikował na Twitterze odpowiedź skierowaną do autora, w której pisze, że jest zaskoczony tonem i treścią artykułu prasowego na temat jego roli jako członka prestiżowej konferencji Sir Bani Yas Forum.

"Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że moja działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w moim oświadczeniu majątkowym złożonym w Parlamencie Europejskim oraz - bardziej szczegółowo - w polskim parlamencie, w którym wyraźnie zaznaczam moją rolę jako członka Rady Doradczej Sir Bani Yas Forum. Cały dochód z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pod nazwą +Sikorski Global+ jest opodatkowany w Polsce" - napisał.

Sikorski podkreślił, że "Sir Bani Yas Forum jest najbardziej renomowaną konferencją na Bliskim Wschodzie". Wymienił, że w gronie jej członków znajdują się m.in. b.premier Australii, b. minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, b. zastępca sekretarza generalnego ONZ

Sikorski dodał, że poproszono go o dołączenie do Rady Doradczej Forum Sir Bani Yas w 2017 roku, jako senior fellow Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Harvarda. Zauważył, że było to "na dwa lata przed wyborem do Parlamentu Europejskiego". "Dlatego uważam za niesprawiedliwe i niewłaściwe łączenie tej prestiżowej roli z moją działalnością posła do Parlamentu Europejskiego" - napisał.

"Oświadczam niniejszym, że na moje głosowania w Parlamencie Europejskim w żaden sposób nie wpływa działalność zewnętrzna. Jeżeli chodzi o głosowania - w szczególności w przypadku sprawozdań dotyczących ZEA i Arabii Saudyjskiej, głosowałem zgodnie identycznie z zaleceniami mojej grupy politycznej, grupy EPP w Parlamencie Europejskim. Dlatego moje członkostwo w Radzie Doradczej Sir Bani Yas Forum nie miało absolutnie żadnego wpływu na moje głosowanie jako posła do Parlamentu Europejskiego" - oświadczył europoseł.

Były szef MSZ ocenił, że niesprawiedliwe jest również stwierdzenie, że nie deklaruje on udziału w wydarzeniach zewnętrznych. "Zawsze deklarowałem i deklaruję wszystko - zgodnie z wymaganiami - na odpowiedniej stronie internetowej Parlamentu Europejskiego o czym poinformowałem autora artykułu" - napisał.

"Skrupulatnie zgłaszam swoją działalność oraz konkretne spotkania, o czym świadczą moje sprawozdania finansowe i rejestr spotkań. Mam nadzieję, że docenicie Państwo, że przestrzegam wszystkich krajowych i europejskich zasad przejrzystości oraz najwyższych standardów parlamentarnej rzetelności" - napisał Sikorski.

"Przypominam też, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są najbardziej liberalnym krajem Zatoki Perskiej, krajem sojuszniczym Zachodu i członkiem Porozumień Abrahamowych (porozumień Izraela i kolejnych państw arabskich o normalizacji stosunków-PAP)" - napisał również europoseł na Twitterze.

W osobnym wpisie Sikorski podkreślił też, że jego "dodatkowe dochody są skrupulatnie zadeklarowane w oświadczeniu majątkowym na stronach Sejmu RP". Do wpisu dołączony jest link do sejmowej strony, na której publikowane są oświadczenia majątkowe polskich posłów do PE w latach 2019-2024. W opublikowanych na tej stronie oświadczeniach majątkowych Sikorskiego za lata: 2019, 2020, 2021 w rubryce dotyczącej innych dochodów z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo zajęć, wpisane jest, że jako członek Rady Doradczej konferencji Sir Bani Yas Forum, w każdym z tych lat otrzymał 100 tys. dolarów.