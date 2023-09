Prezydium Komisji Krajowej wyraża wdzięczność, szacunek i solidarność wobec ludzi, którzy chronią nasze społeczeństwo przed agresją. Wzywamy do zaprzestania szkalowania naszych bohaterów - wskazano w czwartkowym stanowisku KK "Solidarności" związanym z filmem "Zielona granica"

Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Związku Zawodowego "Solidarność" przyjęło w czwartek stanowisko w "obronie służb mundurowych broniących polskiej granicy przed nielegalną migracją ze strony Białorusi".

W stanowisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - cytowanym na stronie "Tygodnika Solidarność" - związkowcy napisali, że nie znajdują "wystarczająco ostrych słów, aby wyrazić oburzenie wobec ataków niektórych polityków i środowisk na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, broniących naszej wschodniej granicy przed hybrydowymi atakami Rosji i Białorusi".

"Skandaliczne, ale przede wszystkim nieprawdziwe wypowiedzi lewicowo-liberalnych elit, których emanacją jest m.in. film Agnieszki Holland +Zielona granica+, noszą znamiona zdrady stanu i jako takie powinny podlegać ocenie prawnej. NSZZ +Solidarność+ wielokrotnie i z najwyższym szacunkiem odnosił się do zaangażowania, profesjonalizmu i etyki służb chroniących polskich wschodnich granic. Wyrazem tego jest m.in. decyzja redakcji +Tygodnika Solidarność, która przyznała tytuł Człowieka Roku 2021 i 2022 +Tygodnika Solidarność+ funkcjonariuszom i żołnierzom pełniącym tam służbę" - podkreślono.

KK "Solidarności" przypomniała też, że działania Związku nie ograniczyły się tylko do wsparcia moralnego. NSZZ "Solidarność" wspierał także budowę zapory na granicy z Białorusią i zabiegał o to, by wykonały ją polskie firmy z krajowej stali.

"Prezydium Komisji Krajowej wyraża wdzięczność, szacunek i swoją solidarność wobec ludzi, którzy chronią nasze społeczeństwo przed agresją. Jednocześnie wzywamy do zaprzestania szkalowania naszych bohaterów i żądamy bezzwłocznego ścigania tych, którzy posługując się kłamstwem, budują nieprawdziwy obraz sytuacji na wschodniej granicy. Żądamy też, aby mieniący się demokratami politycy ugrupowań opozycyjnych, w sposób jednoznaczny określili swoje stanowisko wobec ataków na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy oraz samego filmu Agnieszki Holland +Zielona granica+" - zaznaczyło Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

