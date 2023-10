Solidarność zapowiada: będziemy pilnować Polski

Porozumienie podpisane w czerwcu w Stalowej Woli ma szczególną wartość "w obliczu tych rozstrzygnięć wyborczych"; przynosi konkretne efekty - powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który uczestniczył w Spale w XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Zaznaczył, że prezydent Andrzej Duda jest obecny po raz czwarty na krajowym zjeździe delegatów. "To dla nas, członków "Solidarności", delegatów, wielkie wyróżnienie. Te słowa, które padły z ust pana prezydenta, dotyczące obrony tych wszystkich spraw, które udało się nam przez te ostatnie lat wspólnie w projektach uzyskać, to dla nas - ludzi "Solidarności" - bardzo ważne" - podkreślił.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" podziękował prezydentowi i premierowi

Wspomniał także o przesłaniu tego zjazdu. "Ten zjazd delegatów ma swoje przesłanie, a tym przesłaniem jest obrona naszych wartości chrześcijańskich, z jakich wywodzi się nasz związek, a także obrona naszego przywódcy duchowego, ojca świętego Jana Pawła II" - podkreślił Duda. Wytłumaczył, że stąd też zawołaniem na ten zjazd "Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy".

"Chciałem panie prezydencie przekazać to, co dla nas jest najcenniejsze. Nie tylko podczas tego zjazdu, ale także w czasie naszej całej pracy związkowej - naszego przywódcę duchowego, który obudził nas w czerwcu 1979 r., a w 80. roku robotnicy tylko dokonali i te słowa ojca świętego zamienili w czyn". Z tymi słowami przewodniczący NSZZ "Solidarność" wręczył prezydentowi Andrzejowi Dudzie obraz, na którym widnieje Jan Paweł II oraz cytat "Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy".

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" podziękował także premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. "Niech się pan czuje jak u siebie, bo taka jest prawda". Podziękował mu za wieloletnią współpracę i wspólne projekty, które później podpisywał prezydent.

Zaznaczył, ze porozumienie podpisane w czerwcu w Stalowej Woli ma szczególną wartość "w obliczu tych rozstrzygnięć wyborczych". Dodał, że porozumienie już dziś przynosi konkretne efekty. "Działacze związkowi, którzy są zwalniani z zakładu pracy w ciągu pięciu minut, wyrokiem sądu, przywracani są do pracy. To jest efekt tego porozumienia" - podkreślił Duda.

Piotr Duda zadeklarował, że Solidarność będzie pilnować Polski

Przewodniczący zaznaczył, że "Solidarność będzie pilnować Polski i obronimy te wszystkie wartości, te wszystkie uzyski nasze, które w ostatnich 8 latach udało nam się wspólnie z rządem Prawa i Sprawiedliwości przywrócić dla polskich pracowników".

Następnie zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego, który także otrzymał obraz z cytatem i wizerunkiem Jana Pawła II.

W czwartek w Spale (Łódzkie) rozpoczął się dwudniowy 31. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". W trakcie zjazdu zostaną wybrane ogólnokrajowe władze związku i nowy przewodniczący. Do tej pory zgłosił się tylko jeden kandydat - Piotr Duda. W zjeździe biorą udział także m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.