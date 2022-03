Soloch: na tę chwilę to my ponosimy koszty związane z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy

Podjęliśmy decyzję o udzieleniu pomocy osobom, które do naszego kraju przybywają z Ukrainy i na tę chwilę to nasze koszty, my je ponosimy. Ale oczywiście zakładamy, że UE i inne kraje w imię solidarności takiego wsparcia będą udzielały - powiedział szef BBN Paweł Soloch.

Po czwartkowej naradzie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu, dowódcami wojskowymi i służbami w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie, Soloch powiedział, że Polska podjęła decyzję o udzieleniu pomocy Ukraińcom, "nie czekając na jakiekolwiek wsparcie finansowe".

"Ale oczywiście zakładamy, że Unia Europejska, tak jak inne kraje, w imię solidarności takiego wsparcia będą udzielały, (...) osobom, które do naszego kraju przybywają. Ale pierwsze dni, cały ciężar (...) przyjęcia ponad 600-tysięcznej rzeszy uchodźców nasze państwo wzięło na siebie" - powiedział Soloch.

Zapowiedział, że działania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy będą kontynuowane "nie na przestrzeni najbliższych dni, tygodni, ale miesięcy". "Bo ci ludzie, którzy ratują swoje życie, którzy przybyli do naszego kraju, zostaną z nami prawdopodobnie dłużej niż kilka, kilkanaście dni" - dodał.

Soloch poinformował także, że w piątek prezydent Andrzej Duda będzie na południowym wschodzie Polski, w Rzeszowie, gdzie odwiedzi 21. Brygadę Podhalańską. Prezydent będzie też w punkcie recepcyjnym stworzonym przy przejściu granicznym w Korczowej.