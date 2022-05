Soloch: narada w BBN o rozszerzeniu NATO i perspektywach dla Ukrainy

Rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję, przygotowanie NATO na nowe zagrożenia, perspektywy europejskie Ukrainy, scenariusze związane z wojną rosyjsko-ukraińską - to m.in., jak mówił szef BBN Paweł Soloch, tematy czwartkowej narady prezydenta z przedstawicielami rządu w BBN.

Szef BBN Paweł Soloch poinformował dziennikarzy po czwartkowej naradzie prezydenta z przedstawicielami rządu, że narada była powrotem do podobnych cyklicznych spotkań, organizowanych wcześniej.

"Pan prezydent poprosił premiera i ministrów w związku z potrzebą podsumowania wydarzeń ostatnich dni" - powiedział Soloch.

Chodzi m.in. o to, dodał, że prezydent udaje się do Davos, gdzie będzie mowa o pomocy dla Ukrainy, jest też po serii spotkań międzynarodowych.

Szef BBN przyznał, że tematem spotkania była też kwestia rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję. Soloch wyjaśnił, że podczas spotkania nie rozmawiano o tym, czy popierać ten proces, bo poparcie jest oczywiste, tylko "w jaki sposób".

"To jest jeden z tematów, ale drugi to kontynuacja adaptacji NATO do zagrożeń, jakie wynikają z agresji Rosji na Ukrainę" - zaznaczył. "Chodzi o to, żeby poszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję nie zmarginalizowało kwestii wzmacniania obecności wojskowej NATO na flance wschodniej" - dodał.

Przyznał, że tematem narady była też kwestia pomocy dla Ukrainy i europejskich aspiracji tego kraju. "Chcemy, aby Ukraina uzyskała status kandydata oraz uzyskała wsparcie ekonomiczne i systemowe ze strony Unii Europejskiej" - powiedział Soloch.

Przedmiotem narady, jak mówił, była też kwestia uchodźcza, a także "scenariusze na przyszłość". "Jak długo będziemy mieli do czynienia z tą wojną, jakie będą jej konsekwencje dla nas i dla całej Europy" - wyjaśnił.