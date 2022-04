Soloch o wizycie w Kijowie: rozmowy o bieżącej pomocy Ukrainie, a także o odbudowie tego kraju

Rozmowy prezydentów Polski, Estonii, Łotwy i Litwy z prezydentem Ukrainy w Kijowie dotyczyły bieżącej pomocy Ukrainie, broni, której potrzebuje do walki z rosyjskim agresorem oraz możliwości uzyskania przez Ukrainę środków z Unii Europejskiej m.in. na odbudowę kraju - powiedział szef BBN Paweł Soloch.

Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy - Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gitanas Nauseda przebywali w środę w Kijowie, gdzie spotkali się z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci odwiedzili też podkijowskie miejscowości - Buczę, Borodziankę i Irpień, gdzie miały miejsce masowe zbrodnie wojsk rosyjskich na ukraińskiej ludności cywilnej.

O tematy rozmów prezydentów z Wołodymyrem Zelenskim pytany był w czwartek w TVP Info szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. "Była mowa o bieżącej pomocy. Ukraińcy są w takiej sytuacji, i o tym mówił prezydent Ukrainy, że potrzebują pomocy już teraz, by prowadzić walkę z rosyjskim agresorem" - powiedział.

"(Ukraińcy) usiłują myśleć i myślą o przyszłości - o odbudowie, o pieniądzach, których już potrzebują chociażby na takie rzeczy, jak zabezpieczenie socjalne dla społeczeństwa, kontynuację pomocy socjalnej. Tu już mówimy o miliardach euro i tu była prośba, byśmy wspierali" - powiedział Soloch. "Nasz prezydent i pozostali prezydenci również zadeklarowali, że to będą czynić, (będą wspierali) otrzymanie pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej" - zaznaczył.

Soloch relacjonował, że rozmowa dotyczyła broni, której potrzebuje Ukraina, a także pomocy gospodarczej. Podkreślał, że pomimo zniszczeń na Ukrainie, kraj ten chce prowadzić działalność gospodarczą, handlową i rolniczą. Przypomniał, że Ukraina to jeden z największych producentów zboża. "Też była o tym mowa, o możliwościach eksportowych, jakie może mieć Ukraina" - podkreślił.

Soloch zauważył, że państwo ukraińskie funkcjonuje mimo trudnych warunków. "Ci, którzy mówili, że Ukraina jest państwem słabym, wskazywali na korupcję, państwo ukraińskie pokazuje swą siłę w najstraszniejszym egzaminie, jakim jest wojna" - podkreślił.

Szef BBN podkreślał również polskie wsparcie dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. "My bardzo popieramy wejście Ukrainy do UE, niestety tu jest potrzebna jednomyślność, podobnie jak w wypadku NATO, ale oczywiście nie należy z tego rezygnować" - powiedział. Według niego Ukraina "swoją podstawą, ceną, jaką zapłaciła do tej pory i płaci co dnia, zasługuje na specjalne traktowanie, w sensie pewnych procedur związanych z uzyskiwaniem członkostwa chociażby w Unii". "Na pewno tu jest deklaracja ze strony pana prezydenta, naszych władz - Polska będzie tym krajem, który będzie z całych sił te dążenia wspierać" - zapewnił.

Soloch mówił również o wrażeniach z wizyty w Ukrainie. Podkreślił, że prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii przed spotkaniem z przywódcą ukraińskim odwiedzili miejscowości zniszczone przez Rosjan. "Oglądaliśmy ślady walki, pokazywano nam również zniszczone pojazdy wojskowe. Byliśmy w Borodziance, oglądaliśmy inne miejscowości. Wstrząsające wrażenie" - relacjonował szef BBN.

Minister podkreślił, że w samym Kijowie, "już trwa odbudowa, tam już na tych ruinach chodzą ludzie, (...) widać służby, widać też oczywiście wojsko". "Mówimy o tym, że Rosjanie odstąpili od Kijowa, czuć taki pewien oddech. Ale mówimy o tym, że szykują potężną ofensywą na kierunku wschodnim i południowym, ale i Kijów też może być zagrożony. Wojna trwa i wydaje się, że jesteśmy w takim jednym z przełomowych momentów tej wojny" - ocenił Soloch.