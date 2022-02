Soloch: prezydent z satysfakcją wita decyzję prezydenta Bidena o przemieszczeniu do Polski 1700 żołnierzy

Prezydent Andrzej Duda z satysfakcją wita decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena o przemieszczeniu do Polski 1700 żołnierzy USA; to dowód determinacji naszych sojuszników i gotowości do zdecydowanych działań wobec zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia - powiedział szef BBN Paweł Soloch.

Rzecznik Pentagonu John Kirby zapowiedział w środę, że USA wyślą do Niemiec, Polski i Rumunii kolejne 3000 żołnierzy. Tysiąc ma trafić do Rumunii, a dwa tysiące zostaną skierowane do Polski i Niemiec. Jak powiedział Kirby, większość z tych 2 tys. żołnierzy będzie stacjonować w Polsce. Rzecznik zaznaczył, że możliwe jest rozmieszczanie kolejnych wojsk USA w Europie. Szef MON Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że - zgodnie z zapowiedziami - 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy USA zostanie przeniesionych do Polski.

Na środowym briefingu prasowym szef BBN, mówiąc o decyzji o przemieszczeniu do Polski 1700 żołnierzy 82. Dywizji, przekazał, że prezydent Duda "wita z satysfakcją tę decyzję prezydenta Bidena". "Ona jest efektem ostatnich rozmów zarówno pana prezydenta, jak i działań podejmowanych przez rząd, zwłaszcza przez ministra obrony. Ona jest dowodem determinacji naszych sojuszników, gotowości do podjęcia zdecydowanych działań wobec zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia" - powiedział Soloch.

Soloch podkreślił jednocześnie, że jest "to element pewnej większej całości, która była omawiana również m.in. na spotkaniach naszego prezydenta z prezydentem Bidenem i przywódcami państwa NATO, a także w bezpośrednich kontaktach naszych ministrów, premiera".

Szef BBN zaznaczył, że w środę do USA poleciał szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. "Działania te, które symbolizuje już wkrótce zwiększona obecność wojsk amerykańskich, będą kontynuowane, miejmy nadzieję, że doprowadzą one do deeskalacji" - powiedział Soloch.

Ddodał, że kwestiom związanym z bezpieczeństwem Ukrainy, z działaniami sojuszniczymi będzie poświęcone środowe spotkanie prezydenta Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim i członkami rządu. Nawiązał w ten sposób do narady, która zapowiedziana została na środę od godz.17.00 w siedzibie BBN.