Soloch: prezydentowi zależy na wspólnym stanowisku w sprawie bezpieczeństwa

Prezydentowi zależy, by elity polityczne w sprawach suwerenności i bezpieczeństwa mówiły jednym głosem i prezentowały jednolite stanowisko wobec rosyjskiego zagrożenia dla Ukrainy – powiedział we wtorek szef BBN Paweł Soloch.

Sytuacja wokół Ukrainy ma być tematem zwołanego przez prezydenta na piątek posiedzenia rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"Prezydent chciałby - również z udziałem przedstawicieli opozycji - podzielić się wszystkim analizą sytuacji, podając również informacje, które wynikają z jego kolejnych spotkań" - powiedział Soloch we wtorek w TVP Info. Dodał że celem posiedzenia jest "podjęcie próby budowania wśród wszystkich przedstawicieli elit politycznych spójnego przekazu, jaki Polska powinna mieć na zewnątrz w stosunku do sojuszników i przede wszystkim w stosunku do zagrożenia, jakie stwarza dzisiaj Rosja".

Jak mówił szef BBN, "mimo silnych podziałów politycznych należy wznieść się (ponad nie) w takim momencie, w odniesieniu do takich kwestii jak bezpieczeństwo, suwerenność, bezpieczeństwo naszych sąsiadów i budować jednolitą postawę wobec zagrożenia, ale również jednolity przekaz wobec państw zachodnich" - mówił.

Podkreślił "spójny przekaz i spójną postawę wobec Rosji", jaką zajmują państwa NATO i UE, a świadczą o niej "nie tylko groźba sankcji, ale również gotowość do wzmocnienia siły wojskowej na wschodnich rubieżach".

Według Solocha fakt, że mimo różnic "przez pierwsze miesiące narastającego zagrożenia ze strony Rosji państwa zachodu skupione w NATO i UE zachowały jedność, wspólny przekaz, jest pewnym zaskoczeniem dla Rosji".

Szef BBN zwrócił uwagę, że w działaniach Rosji wobec Ukrainy "na pewno nie mamy do czynienia z deeskalacją", i nie ma świadczących o niej sygnałów po rozmowach Rosja-USA, Rosja-NATO oraz na forum OBWE.

Soloch zaznaczył, że bezpośredniego zagrożenia dla Polski nie ma, "natomiast musimy jako kraj, członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, państwo Unii Europejskiej reagować już w tej chwili na to, co się dzieje na Ukrainie i Białorusi".

Szef BBN dodał, że prezydent Andrzej Duda chce się podzielić swoimi spostrzeżeniami po konsultacjach z rządem, rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i telekonferencji z udziałem europejskich sojuszników, którą w poniedziałek zwołał prezydent USA Joe Biden.

Radę Bezpieczeństwa Narodowego - konstytucyjny organ doradczy prezydenta - tworzą marszałkowie obu izb parlamentu, premier, szefowie MON, MSWiA i MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny lub poselski albo przewodniczący tych klubów, szef kancelarii prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.