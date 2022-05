Soloch: sytuacja na Ukrainie była głównym tematem rozmów prezydenta w Estonii

Głównym tematem piątkowych rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Estonii była sytuacja na Ukrainie i wsparcie, jakiego oba kraje mogą udzielić Ukrainie w staraniach o uzyskanie statusu państwa kandydującego do UE - powiedział w piątek szef BBN Paweł Soloch.

Andrzej Duda przebywał w piątek z wizytą w Estonii; rozmawiał z prezydentem tego kraju Alarem Karisem oraz premier Kają Kallas.

Szef BBN przekazał po powrocie prezydenta do Warszawy, że głównym tematem jego piątkowych rozmów była sytuacja na Ukrainie oraz wsparcie, jakie Polska i Estonia mogą udzielić staraniom Ukrainy o uzyskanie statusu państwa kandydującego do UE. "To się wpisuje w program działań pana prezydenta, na ten sam temat rozmawiał w ubiegłym tygodniu z premierami Litwy i Łotwy" - podkreślił minister. Zaznaczył również, że prezydent zamierza dalej wspierać Ukrainę w uzyskaniu tego statusu.

Innym tematem piątkowych rozmów - relacjonował Soloch - był zbliżający się szczyt NATO w Madrycie, zaplanowany na koniec czerwca. Jak podkreślił, wydarzenie to było omawiane w dwóch wymiarach. "W wymiarze poszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję, ale także w wymiarze wzmocnienia wschodniej flanki NATO. O tym, w jaki sposób te cele osiągnąć, pan prezydent rozmawiał dziś" - powiedział szef BBN.

Podkreślił, że Polsce chodzi o uzyskanie nie tylko liczebnego wzmocnienia wojsk NATO-wskich na wschodniej flance, ale także o wzmocnienie infrastruktury wojskowej, przede wszystkim zdolności do obrony przed napadem powietrznym. "Chodzi też o zmianę jakości tej obecności. Prezydent mówi o zamianie wysuniętej obecności na wysuniętą obronę - czyli odpowiedni stan gotowości tych jednostek, odpowiednie procedury" - tłumaczył.

Soloch zaznaczył że wejście Szwecji i Finlandii do NATO byłoby "zgodne z naszymi oczekiwaniami, z oczekiwaniami państw szczególnie regionu bałtyckiego". "Było (to) przedmiotem niejednej rozmowy pana prezydenta wcześniejszej, również w kontaktach bilateralnych, czy to z Finami czy Szwedami. To było przedmiotem rozmów pana prezydenta dziś w Estonii" - podkreślił.(

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto złożył w czwartek wspólnie z premier kraju Sanną Marin deklarację w sprawie gotowości państwa do wstąpienia do NATO. Wkrótce o ewentualnej przyszłości w Sojuszu zdecydują również władze Szwecji, w której w piątek przedstawiono specjalny raport rządu i opozycji dotyczący nowej strategii bezpieczeństwa kraju.