Soloch: sytuacja wymusza na nas zwiększony stan czujności

W rozmowach z sojusznikami z NATO kładziemy nacisk na to, aby polityka sojuszniczych ćwiczeń była kontynuowana - przekazał we wtorek szef BBN Paweł Soloch. Pytany o planowane ćwiczenia białorusko-rosyjskie zaznaczył, że "to wymusza na nas zwiększony stan czujności".

"Pojawiły się głosy mówiące, że w związku z rozmowami z Rosjanami możemy przemyśleć na nowo kwestię ćwiczeń, w podtekście rozmawiać również o jakimś ich ograniczeniu. W momencie, gdy Rosja prowadzi tego rodzaju politykę, trudno sobie wyobrazić jakieś ograniczenia z naszej strony" - zaznaczył Soloch.

Jak ocenił "na ćwiczenia Rosjan trzeba patrzeć również pod kątem naszej polityki, jeśli chodzi o obecność wojsk sojuszniczych na flance wschodniej - w Polsce i krajach bałtyckich".

Na 10-20 lutego na Białorusi zapowiadane są wspólne rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe. Na terytorium Białorusi mają zostać przerzucone m.in. rosyjskie oddziały i sprzęt, w tym dwa dywizjony rakiet S-400 i 12 myśliwców Su-35 oraz dywizjon artyleryjsko-rakietowy Pancyr-S.

We wtorek w Warszawie odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawicieli jego kancelarii i rządu; dotyczyło sytuacji w regionie, współpracy sojuszniczej i bezpieczeństwa Ukrainy. Uczestniczyli w nim, oprócz Solocha, także szef MSZ Zbigniew Rau, minister obrony Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Soloch ocenił po tym spotkaniu, że oceniając "aktywność międzysojuszniczą stopień gotowości jest znacznie większy". "Wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji, ale na pewno z punktu widzenia dyplomatycznego i świadomości politycznej w tej chwili Zachód nie śpi. Poczekajmy na dalszy rozwój wydarzeń" - powiedział.