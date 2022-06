Soloch: Szwecja i Finlandia wcześniej czy później będą w NATO

Szwecja i Finlandia wcześniej czy później będą członkami NATO, a czy przełom nastąpi podczas szczytu Sojuszu w Madrycie, to zobaczymy - stwierdził szef BBN Paweł Soloch po zakończeniu narady przed zbliżającym się szczytem Paktu Północnoatlantyckiego.

W zwołanym przez prezydenta Andrzeja Dudę spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu i dowódcy wojskowi. We wtorek wczesnym popołudniem prezydent udaje się do Madrytu na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego poświęcony przede wszystkim wojnie w Ukrainie i jej skutkom. Omówiony ma zostać także temat przystąpienia do NATO Szwecji i Finlandii, czemu sprzeciwia się Turcja.

Szef BBN przyznał, że obecnie "piętrzą się trudności" w sprawie rozszerzenia Paktu o Szwecję i Finlandię. "Jest oczywiste, że w interesie nie tylko państw naszego regionu: Polski, państw leżących nad Bałtykiem, ale całego naszego kontynentu jest przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. To wzmacnia nasz potencjał i zdolności odstraszania. Zobaczymy czy w tej kwestii będzie przełom podczas szczytu. Jeśli nie, to oczywiście zakładamy, że wcześniej czy później oba te państwa będą członkami NATO" - zaznaczył Paweł Soloch.

Zapowiedział, że w Madrycie, czy to podczas sesji, czy w kuluarach omawiana będzie sprawa dostaw broni do Ukrainy. "Te kwestie z całą mocą podnosił pan prezydent do tej pory i z całą pewnością wybrzmią na szczycie" - powiedział szef BBN.

Pytany o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, Soloch podkreślił, że Polska współpracuje w tej sprawie z USA, zarówno w ramach Paktu, jak i bilateralnie. "Być może w czasie tego szczytu będzie okazja, żeby na ten temat bardziej szczegółowo porozmawiać. Pragnę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, to kwestie właśnie wzmacniania obecności amerykańskiej na flance wschodniej jest przedmiotem roboczych kontaktów praktycznie non stop" - zaznaczył szef BBN.