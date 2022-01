Soloch: w BBN omówiono ustalenia z rozmów prezydentów Polski i Ukrainy

Ustalenia, które zapadły podczas niedawnej rozmowy prezydentów RP i Ukrainy omówiono podczas narady prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu - poinformował szef BBN Paweł Soloch. Poruszono też kwestię działań, które należy podjąć i propozycji, które będą przedstawiane na forum sojuszniczym - dodał.

Narada prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu na temat sytuacji wokół Ukrainy odbyła się w poniedziałek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Była poświęcona obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie, wsparciu Ukrainy oraz współpracy sojuszniczej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele MSZ, MON, MSWiA, sił zbrojnych i służb specjalnych. Ze strony kancelarii prezydenta w naradzie, oprócz szefa BBN, uczestniczył szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch i szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Soloch powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że - jako, że odbyło się ono bezpośrednio po rozmowach Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - to właśnie ustalenia, które zapadły pomiędzy oboma prezydentami były dyskutowane z przedstawicielami rządu. Prezydent Ukrainy złożył wizytę w Polsce w dniach 20-21 stycznia.

Szef BBN podkreślił, że rozmawiano także o działaniach, które należy podjąć, o komunikacji i propozycjach, które będą przedstawiane na forum sojuszniczym "w ciągu najbliższych dni jeśli nie godzin w kontaktach czy to naszych ministrów, czy również prezydenta z naszymi sojusznikami". "To nastąpi w ciągu najbliższych dni, jeśli nie godzin" - zaznaczył.

Soloch pytany, czy była omawiana kwestia pomocy militarnej, potwierdził. Zaznaczył, że nie może podzielić się szczegółami w tej sprawie. "Ale gros czasu poświęcono kwestii współdziałania, koordynacji tych działań również z naszymi sojusznikami" - powiedział szef BBN. "W najbliższym czasie spodziewamy się istotnych rozmów również na najwyższym szczeblu" - zapowiedział.

"To, co jest najistotniejsze w obecnej sytuacji, to jest koordynacja sojusznicza, z partnerami z UE, zdecydowana akcja międzynarodowa, pominąwszy nasze działania w takim wymiarze bilateralnym polsko-ukraińskim" - oświadczył Soloch.

Pytany o możliwe pozamilitarne sposoby wsparcia Ukrainy, Soloch poinformował, że omawiano - jeśli będzie taka potrzeba - kwestię pomocy humanitarnej i działań na forum międzynarodowym w zakresie koordynacji polityki energetycznej.

"Liczy się przede wszystkim pomoc wojskowa, pomoc humanitarna. Na tym etapie przede wszystkim bardzo również istotne są działania w wymiarze politycznym, budowanie jednolitego przekazu również ze strony państw zachodnich, takiego, który miałyby wymiar odstraszający dla Rosji" - przekazał Soloch.