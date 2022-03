Soloch: W poniedziałek kolejne posiedzenie RBN w związku z sytuacją na Ukrainie

Prezydent Andrzej Duda zwołał na poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie – poinformował PAP szef BBN Paweł Soloch. Dodał, że prezydent podzieli się informacjami z nadzwyczajnego szczytu NATO oraz z rozmów z prezydentem USA Joe Bidenem.

Według Solocha prezydentowi zależy na udziale opozycji w kształtowania polskiej polityki wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę.

"To konsekwentna linia działań prezydenta, który od wybuchu konfliktu dba o to, by przedstawiciele opozycji byli informowani i przez możliwość zabierania głosu mogli współuczestniczyć w kształtowaniu polskiej polityki i zachowań państwa polskiego w odniesieniu do agresji" - powiedział szef BBN PAP.

"Poniedziałkowe spotkanie będzie także dla prezydenta okazją do podsumowania szczytu NATO i wizyty prezydenta Bidena. Spotkanie będzie nosiło klauzulę tajności, więc prezydent będzie mógł się podzielić informacjami z rozmów na szczycie NATO i z prezydentem Bidenem" - dodał.

Poprzednie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego związane z sytuacją na Ukrainie odbyło się 2 marca.

RBN jest organem doradczym prezydenta. W jej skład wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWiA i MSZ, koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie lub przewodniczący ich klubów i kół, szef Kancelarii Prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest sekretarzem Rady. Prezydent może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, jeśli uzna to za wskazane.