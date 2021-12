Soloch: wizyta nowego kanclerza Niemiec w Warszawie to istotny gest

Wizyta nowego niemieckiego kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Warszawie to istotny gest - podkreślił w środę szef BBN Paweł Soloch. "To pokazuje, jak ważnym sąsiadem Niemiec, obok Francji, jest Polska" - dodał.

W niedzielę do Warszawy przyleci nowy niemiecki kanclerz Olaf Scholz. Będzie to trzecia wizyta zagraniczna nowego przywódcy RFN - tuż po wyborze; wcześniej ma odwiedzić Paryż i Brukselę - podały we wtorek media.

Szef BBN w środę w Programie I Polskiego Radia podkreślił, że "istotne jest to, że zaraz po objęciu stanowiska i po powrocie z Brukseli, kanclerz Niemiec przyjedzie do Warszawy". "To pokazuje, jak ważnym sąsiadem Niemiec, obok Francji, jest Polska" - ocenił Soloch. "To istotny gest, zobaczymy, co z tego wyniknie dla relacji polsko-niemieckich" - wskazał.

Soloch był także pytany o kwestie, jakie są poruszane w kontaktach polsko-niemieckich. "Z Niemcami jest poruszany szereg tematów" - odparł. "Niemcy są w nurcie najważniejszych państw Unii Europejskiej, więc poruszamy z nimi również nasze kwestie sporne z Unią. Mamy również szereg kwestii sąsiedzkich, bo Niemcy są naszym najważniejszym sąsiadem. Jesteśmy także sojusznikami w NATO i partnerami w Unii Europejskiej" - podkreślił szef BBN.

"Mamy do czynienia z nową koalicją w Niemczech. Do tego dochodzi kwestia, jaka ta polityka niemiecka będzie. Osoba nowego kanclerza daje podstawy do tego, aby oczekiwać, że te zmiany w polityce nie będą tak radykalne" - ocenił Paweł Soloch.

Pytany, czy Polska będzie naciskać na Niemcy, aby nie otwierać Nord Stream 2, zapewnił, że "nasza linia w tej sprawie jest niezmienna". Szef BBN podkreślił, że "sam fakt powstania Nord Stream 2 jest w naszym przekonaniu - i nie tylko naszym - złamaniem europejskiej solidarności, a także pewnych reguł, które rządzą Unią Europejską".

"Jest trochę odzwierciedleniem bilateralizmu polityki Niemiec - państwa, które jest kluczowym liderem gospodarczym i jednym z najważniejszych liderów politycznych Unii Europejskiej" - dodał Soloch. Wyjaśnił także, że "doszedł także dodatkowy aspekt związany z podejrzewaną agresją czy przygotowaniami agresji rosyjskiej na Ukrainę".