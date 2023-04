Sondaż: 32,3 proc. - PiS, 24,2 - KO, 13,7 proc. - Koalicja Polska

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę 23 kwietnia 32,3 proc. głosów zdobyłoby PiS. Dalej uplasowałaby się KO (24,2 proc. poparcia). Trzeci wynik przypadłby Koalicji Polskiej, 2050 Szymona Hołowni i PSL (13,7 proc.) – wynika z sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i radia RMF FM.

Ankietowanych zapytano o to, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych, jeśli odbywałyby się w najbliższą niedzielę, a jeśli tak - to na kogo by zagłosowali.

35,6 proc. ankietowanych stwierdziła, że weźmie udział w wyborach, 19,3 proc. - raczej tak, 16 proc. - raczej nie, 23,7 proc. - nie, 5,4 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć".

Wśród ankietowanych, którzy wybraliby się na wybory, 32,3 proc. zagłosowałoby na PiS, 24,2 proc. na KO, 13,7 proc. - na Koalicję Polską, 2050 Szymona Hołowni i PSL.

Konfederacja uplasowała się na czwartej pozycji z poparciem 9,8 proc. Nieco niżej znalazła się Nowa Lewica z poparciem na poziomie 9 proc. Na AgroUnię i Porozumienie zagłosowałoby 0,2 proc. ankietowanych. 10,8 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć".

Sondaż United Survey przeprowadzono 21-23 kwietnia 2023 r. na próbie 1000 Polaków mieszaną techniką CATI i CAWI.