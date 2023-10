Sondaż: 33 proc. zwolenników rządu i 44 proc. przeciwników

33 proc. ankietowanych uważa się za zwolenników obecnego rządu, zaś 44 proc. za jego przeciwników; 36 proc. respondentów jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, zaś 53 proc. badanych wyraziło przeciwne zdanie - wynika z październikowego sondażu CBOS.

Z badania CBOS, przekazanego w środę PAP, wynika, że 33 proc. badanych - o jeden punkt procentowy więcej niż przed miesiącem - zalicza się obecnie do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego.

Jako jego przeciwnicy określiło się natomiast 44 proc. badanych, czyli o dwa punkty procentowe więcej niż we wrześniu.

Stosunek obojętny do rządu zadeklarowało 19 proc. badanych - o cztery punkty procentowe mniej niż w kwietniu. 4 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat (wzrost o jeden pkt proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca).

"Sprzeciw wobec rządu jest tym częstszy, im młodszy wiek, im wyższy status społeczno-ekonomiczny i większa miejscowość. Najwięcej przeciwników rządu jest wśród osób w wieku od 18 do 24 lat (66 proc.) oraz od 25 do 34 lat (57 proc.), badanych z wyższym wykształceniem (59 proc.), ankietowanych o miesięcznych dochodach per capita od 3 tys. zł do 3999 zł (53 proc.) lub więcej (63 proc.), mieszkańców dużych miast, liczących od 100 tys. do 499 tys. 999 ludności (58 proc.) lub więcej (62 proc.)" - zaznaczył CBOS.

Do zwolenników rządu zalicza się 66 proc. badanych identyfikujących się z prawicą

Tymczasem - jak wykazało badanie - do zwolenników rządu zalicza się 66 proc. badanych identyfikujących się z prawicą, podczas gdy z większość badanych deklarujący poglądy lewicowe (78 proc.) i centrowe (57 proc.) określa się jako jego przeciwnicy. "Ponadto im częstszy udział w praktykach religijnych, tym wyższe poparcie dla rządu i odwrotnie. Rząd cieszy się poparciem zdecydowanej większości sympatyków PiS. W elektoratach ugrupowań opozycyjnych dominuje sprzeciw" - zaznaczono w komentarzu do badania.

Respondenci pytani byli także w sondażu o to, czy są zadowoleni z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki. Na tak postawione pytanie 36 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco (bez zmian w porównaniu z zeszłym miesiącem). Niezadowolenie z faktu, że pracami Rady Ministrów kieruje Morawiecki wyraziło 53 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.); 11 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 pkt proc.).

W badaniu zapytano także o ocenę wyników działalności rządu od czasu objęcia władzy. Dobrze oceniło ją 40 proc. badanych, źle 52 proc., zaś 8 proc. nie miało zdania. Przed miesiącem było to odpowiednio: 40 proc., 50 proc. i 9 proc.

Na pytanie, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, pozytywnie odpowiedziało 37 proc. respondentów (o jeden pkt proc. więcej, niż przed miesiącem). Przeciwnego zdania było 55 proc. (bez zmian w porównaniu we wrześniem), zaś 8 proc. nie miało zdania (spadek o 2 pkt proc.).

Rządząca ekipa, w tym sam premier, częściej oceniana jest negatywnie niż pozytywnie

Jak skomentowało CBOS, "ostatni przedwyborczy miesiąc nie przyniósł istotnych zmian w notowaniach gabinetu Mateusza Morawieckiego, jeśli nie liczyć spadku obojętności wobec rządu". "Rządząca ekipa, w tym sam premier, częściej oceniana jest negatywnie niż pozytywnie. Niekorzystny odbiór rządzących utrzymuje się od jesieni 2020 r. i wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo antyaborcyjne w Polsce" - oceniono.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 11 października br. na próbie liczącej 1110 osób.