Sondaż: 41,5 proc. badanych uważa, że opozycja nie będzie w stanie porozumieć się ws. wspólnego rządu

41,5 proc. badanych uważa, że po wygranej w wyborach opozycja nie byłaby w stanie porozumieć się co do stworzenia wspólnego rządu; przeciwnego zdania jest 30,5 proc., a 28 proc. nie ma w tej kwestii zdania - wynika z badania pracowni SW Research przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej".

W niedzielę "Rzeczpospolita" opublikowała wyniki przeprowadzonego przez pracownię SW Research sondażu, w którym respondenci zapytani zostali, czy Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Nowa Lewica i PSL będą w stanie porozumieć się ws. utworzenia wspólnego rządu po wyborach. Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udzieliło 30,5 proc. badanych, negatywnej zaś - 41,5 proc., podczas gdy 28 proc. nie było w stanie jednoznacznie ocenić tej kwestii.

"Publikowane obecnie sondaże wskazują, że po wyborach koalicja KO, Polski 2050, Nowej Lewicy i PSL miałaby stabilną większość w przyszłym Sejmie. Gdyby taka koalicja powstała, rząd stworzyłyby dwie partie liberalne (KO, Polska 2050), partia centroprawicowa (PSL) i partia lewicowa (Nowa Lewica)" - zaznacza "Rz".

Gazeta podkreśla jednak, że partie do tej pory nie porozumiały się co do ewentualnego wspólnego startu w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w październiku bądź na początku listopada, nie zawarły też żadnej koalicyjnej umowy, mówiącej o wspólnym tworzeniu rządu. Jak przypomniano, "w ostatnim czasie doszło do sporu związku z głosowaniem ws. ustawy nowelizujące przepisy m.in. o Sądzie Najwyższym, która ma pozwolić na odblokowanie środków z Funduszu Odbudowy dla Polski.

"Zdecydowana większość posłów KO, PSL i Lewicy wstrzymało się w tym głosowaniu od głosu, co umożliwiło PiS przyjęcie ustawy, mimo braku większości związanego ze sprzeciwem Solidarnej Polski. Tymczasem całe koło Polski 2050 zagłosowało przeciw ustawie" - przypomina "Rz".

Odnosząc się do wyników sondażu, "Rzeczpospolita" przytacza wypowiedź Małgorzaty Bodzon z SW Research, która wskazuje na specyfikę wyników w poszczególnych grupach respondentów: "Mężczyźni (46 proc.) częściej niż kobiety (38 proc.) sądzą, że po nadchodzących wyborach parlamentarnych KO, Polska 2050, Nowa Lewica i PSL nie utworzą wspólnego rządu. Tę samą opinię ma co druga osoba (48 proc.) w wieku między 25 a 34 lat oraz taki sam odsetek badanych mieszkających w miastach liczących między 20 a 99 tys. mieszkańców".

"Niemal jeden na dwóch respondentów (46 proc.) z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz taka sama część osób z dochodem poniżej 2000 zł netto jest zdania, że KO, Polska 2050, Nowa Lewica i PSL nie będą w stanie porozumieć się w sprawie utworzenia wspólnego rządu po wyborach" - czytamy.

Jak informuje gazeta, badanie zostało przeprowadzone przez agencję SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 stycznia. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem "kluczowych cech związanych z przedmiotem badania". Przy konstrukcji wagi uwzględniono też zmienne społeczno-demograficzne.