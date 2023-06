Sondaż: 41 proc. uważa, że Tusk ma powód by obawiać się komisji ds. wpływów rosyjskich

41 proc. respondentów uważa, że lider PO Donald Tusk ma powód, by obawiać się komisji ds. wpływów rosyjskich, 32 proc. uważa, że nie ma powodu do obaw, 27 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie - wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

Pracownia zadała respondentom pytanie, czy Donald Tusk ma powody, by obawiać się prac komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Na tak postawione pytanie "tak" odpowiedziało 41 proc. badanych. Z kolei w opinii 32 proc. Tusk nie ma powodów, by obawiać się komisji. 27 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Opinię, że Donald Tusk ma powody do obaw podziela 13 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej (przeciwnego zdania jest 77 proc.) oraz 25 proc. wyborców Polski 2050 (przeciwnego zdania jest 53 proc.). Sądzi tak również 88 proc. wyborców PiS (przeciwnego zdania jest 4 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 2 do 5 czerwca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1049 osób.