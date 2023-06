Sondaż: 42,9 proc. badanych chce, by Polska przyjęła nowy pakt azylowy UE i zażądała wsparcia finansowego

42,9 proc. badanych - największa grupa - chce, by Polska przyjęła nowy pakt azylowy UE, ale zażądała wsparcia finansowego od innych krajów UE, ponieważ przyjmuje uchodźców z Ukrainy - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

"Polska powinna przyjąć wynegocjowany w UE pakiet rozwiązań dotyczących migrantów ubiegających się o azyl - taki jest wynik sondażu IBRiS" - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Największa grupa badanych (42,9 proc.) chciałaby, by nasz kraj wystąpił przy tym o środki na uchodźców z Ukrainy, a 12,7 proc. opowiada się za akceptacją pakietu bezwarunkowo. "To oznacza, że w sumie 55,6 proc. popiera wypracowany kompromis. Przeciwnego zdania jest 32 proc. respondentów. To przede wszystkim zwolennicy obecnej władzy, częściej mężczyźni, mieszkańcy małych i średnich miast" - wyjaśnia "Rzeczpospolita".

Zgodnie z badaniem 12,3 proc. to osoby, które odpowiedziały: nie wiem, trudno powiedzieć, nie mam zdania.

Badanie CATI przeprowadzono w dniach 9-10 czerwca na 1000 osobowej grupie respondentów.