Sondaż: 50,3 proc. badanych uważa, że referendum ws. relokacji migrantów powinno odbyć się w tym roku

50,3 proc. badanych uważa, że w tym roku powinno odbyć się referendum w sprawie relokacji migrantów w związku z pakietem azylowym UE. Przeciwnego zdania jest 47 proc. respondentów - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", opublikowanego w czwartkowym wydaniu gazety.

W sondażu IBRiS, przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej", ankietowanych zapytano: "Czy pana/pani zdaniem powinno odbyć się w tym roku referendum w sprawie relokacji migrantów w związku z pakietem azylowym UE?".

Na tak postawione pytanie 30,7 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "raczej tak", a 19,6 proc. - "zdecydowanie tak". Zdaniem 9 proc. respondentów referendum w sprawie relokacji migrantów "raczej nie powinno" odbyć się w tym roku, według 38 proc. - "zdecydowanie nie powinno", zaś 2,7 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Gazeta informuje, że "w grupie zwolenników władzy referendum ma bardzo wysokie poparcie - 87 proc. badanych jest za, a tylko 9 proc. - przeciw". "Wśród wyborców opozycji proporcje są zupełnie inne: 70 proc. jest przeciwne referendum, a 28 proc jest za (tylko 3 proc. wybrało opcję +zdecydowanie tak+). To kolejny element światopoglądowego pęknięcia między +Polską PiS+ a +Polską opozycji+. W tym kontekście jednak szczególnej wagi nabierają głosy osób niezdecydowanych co do swoich preferencji partyjnych. Wśród nich 53 proc. opowiada się za zorganizowaniem referendum, a 45 proc. jest przeciw" - czytamy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 23-24 czerwca metodą CATI na 1100-osobowej grupie respondentów.