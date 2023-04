Sondaż: 64 proc. zwolenników obecnej władzy uważa, że J. Kaczyński powinien być prezesem PiS jak najdłużej

64 proc. ankietowanych – zwolenników obecnej władzy – stwierdziło, że Jarosław Kaczyński powinien zostać prezesem PiS najdłużej jak to możliwe – wynika z sondażu dla tygodnika "Polityka", zrealizowanego przez Kantar Public.

W czasie badania ankietowanym zadano pytanie elektoratowi obecnej władzy, czy Jarosław Kaczyński powinien ustąpić ze stanowiska prezesa PiS? 7 proc. odpowiedziało - tak, jak najszybciej, 6 proc. - tak, po najbliższych wyborach parlamentarnych, 6 proc. - tak, po zakończeniu obecnej kadencji na funkcji prezesa. 17 proc. nie wyraziło opinii. 64 proc. ankietowanych stwierdziło, że Jarosław Kaczyński powinien zostać prezesem PiS najdłużej jak to możliwe.

"Pokazuje to, że chociaż pozycja lidera PiS jest wciąż bardzo solidna, to nie jest to już absolutna dominacja. Wśród tych, którzy chcieliby jak najszybszego odejścia obecnego prezesa, przeważają osoby młodsze i wykształcone, lepiej zarabiające, z większych miast. Za to za jego jak najdłuższym sprawowaniem funkcji najliczniej opowiedzieli się wyborcy 60 plus. Nawet więc w samym elektoracie PiS widać pewne polityczno-socjologiczne prawidłowości znane z całej populacji" - komentuje "Polityka".

W badaniu zapytano tę samą grupę wyborców też o to, kto powinien zastąpić Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS, gdyby ustąpił. 38 proc. respondentów wskazało Mateusza Morawieckiego, 14 proc. - Beatę Szydło, 10 proc. - Elżbietę Witek, 6 proc. - Mariusza Błaszczaka, 2 proc. - Antoniego Macierewicza, po 1 proc. wskazań otrzymali Joachim Brudziński i Jacek Sasin. 15 proc. badanych wskazało innego polityka, a 13 proc. nie miało zdania.

Zapytano również o to, która spośród wskazanych osób mogłaby być następcą Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera Zjednoczonej Prawicy. 20 proc. uzyskał Mateusz Morawiecki, 19 proc. - Andrzej Duda, 18 proc. - Sławomir Mentzen, 9 proc. - Beata Szydło, 6 proc. - Zbigniew Ziobro, 2 proc. - Antoni Macierewicz, 0 proc. - Adam Bielan. 15 proc. wskazań było na innego polityka. 11 proc. ankietowanych nie miało zdania.

Badanie zrealizowała firma Kantar Public 11-13 kwietnia 2023 r. za pomocą wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków (1501 osób).