Sondaż: 87 proc. badanych przeciwnych wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym

87 proc. badanych jest przeciwnych wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącej do utraty kontroli Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. 13 proc. popiera takie działania - wynika z sondażu Social Changes dla wPolityce.pl, którego wyniki opublikowano w sobotę.

W sondażu pracowni Social Changes, przeprowadzonym na zlecenie portalu wPolityce.pl, ankietowanym zadano te same pytania, które znajdą się na referendalnej karcie do głosowania.

Pierwsze z nich brzmiało: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Jak wykazało badanie, 87 proc. respondentów jest przeciwnych takim działaniom, a 13 proc. popiera wyprzedaż majątku państwowego.

Na drugie pytanie referendalne - "czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?" - 75 proc. badanych odpowiedziało "nie". Poparcie dla idei podniesienia wieku emerytalnego wyraziło 25 proc. ankietowanych.

Odpowiadając na trzecie pytanie referedalne - "czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" - 82 proc. respondentów wskazało "nie", a 18 proc. opowiedziało się za likwidacją bariery.

Na czwarte pytanie referendalne - "czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" - 82 proc. ankietowanych odparło "nie". Za przyjęciem nielegalnych emigrantów opowiedziało się 18 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w dniach 18-21 sierpnia metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1062 osób.