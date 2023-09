Sondaż CBOS: niemal co czwarty Polak chcący wziąć udział w wyborach nie wie jeszcze, na jaką partię zagłosuje

Zamiar wzięcia udziału w wyborach deklaruje obecnie zdecydowana większość Polaków (83 proc.), ale niemal co czwarty z nich (23 proc.) nie wie jeszcze, na jaką partię odda swój głos. To olbrzymia grupa wyborców, którzy mogą potencjalnie zaważyć na wynikach głosowania - wynika z sondażu CBOS.

Wśród wyborców niezdecydowanych przeważają kobiety (55 proc. wobec 45 proc. mężczyzn). Jeśli chodzi o wiek, to największy udział w tej grupie mają osoby w przedziale 35-44 lata (23 proc.). Z kolei udział najstarszych badanych jest tutaj dwukrotnie mniejszy niż wśród osób zdecydowanych, na kogo głosować (15 proc. wobec 31 proc.).

Niemal połowa wyborców niezdecydowanych mieszka na wsi (45 proc.), co jednak nie odróżnia tej grupy znacząco od respondentów o ustalonych preferencjach partyjnych. Wśród niezdecydowanych zauważalnie częściej notowano ankietowanych z wyższym wykształceniem (38 proc. wobec 27 proc. wśród zdecydowanych). Poza tym częściej spotykano w tej grupie osoby o poglądach centrowych (35 proc. wobec 22 proc. wśród zdecydowanych) lub o niesprecyzowanej orientacji politycznej (23 proc. wobec 7 proc.) i znacznie rzadziej prawicowców (24 proc. wobec 49 proc. wśród wyborców zdecydowanych).

Wśród wyborców niezdecydowanych osoby skłaniające się raczej ku opozycji przeważają nad sympatyzującymi z obozem władzy (19 proc. wobec 13 proc.), choć nad obiema tymi grupami dominują zdecydowanie badani niesympatyzujący z żadną ze stron polskiej debaty publicznej (63 proc.).

Ankietowanych zapytano również, który komitet wyborczy braliby pod uwagę w tych wyborach (mogli wybrać maksymalnie dwa). Najczęstszą odpowiedzią było "trudno powiedzieć" (49 proc.). Wśród komitetów największy procent uzyskała Koalicja Obywatelska (24 proc.), następnie Prawo i Sprawiedliwość (16 proc.), Trzecia Droga (15 proc.), Lewica (9 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy (7 proc.), Konfederacja (6 proc.), inny komitet wyborczy (2 proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 września 2023 r. na próbie liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. - CATI i 13,9 proc. - CAWI).

