Sondaż dla Centrum Mieroszewskiego: 53 proc. Ukraińców jest gotowa zgodzić się na ekshumacje w Galicji i na Wołyniu

53 proc. Ukraińców jest gotowa zgodzić się na ekshumacje w Galicji i na Wołyniu, zbudowanie cmentarzy i zamontowanie tablic informujących że mieszkańców wiosek zabiła UPA, jeśli na grobach ukraińskich ofiar polskiego podziemia zostaną zamontowane podobne tabliczki - wynika z sondażu Info Sapiens.

"Polska domaga się możliwości przeprowadzenia prac ekshumacyjnych na miejscach dawnych polskich wiosek w Galicji i na Wołyniu, a wielu Polaków chciałoby zbudowania tam cmentarzy i zamontowania tablic informacyjnych, wskazujących, że mieszkańców tych wiosek zabiła UPA. Połowa Ukraińców (53 proc.) jest gotowa zgodzić się na to pod warunkiem, że na grobach ukraińskich ofiar polskiego podziemia zostaną zamontowanie podobne tabliczki. Kolejne 6 proc. jest gotowych zgodzić się bezwarunkowo, a 24 proc. nie zgadza się" - wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez ukraiński instytut badawczy Info Sapiens w dniach 11-15 sierpnia 2022 r. na zlecenie Centrum Mieroszewskiego.

"W historii Polski i Ukrainy było wiele tragicznych momentów, a jedną z nich była Rzeź Wołyńska - 15 proc. Ukraińców wie o niej, a 62 proc. trochę słyszało o tych wydarzeniach" - czytamy w raporcie. Respondentów pytano "czym była Tragedia Wołyńska lub Rzeź Wołyńska". 42 proc. miało trudności z odpowiedzią na to pytanie. Według 27 proc. była to "wzajemna wojna polskiego i ukraińskiego podziemia, której ofiarą padła polska i ukraińska ludność cywilna". 9 proc. badanych uważa, że były to "mordy polskich mieszkańców Wołynia i Galicji przeprowadzone przez niektóre oddziały UPA, wbrew rozkazom dowództwa UPA". Tyle samo osób (9 proc.) oceniło rzeź jako "wzajemne mordy polskich i ukraińskich chłopów". 8 proc. uważa Rzeź Wołyńską za "wojnę polskiego podziemia przeciw Ukraińcom, którzy musieli się bronić". Zdaniem 5 proc. badanych była to "etniczna czystka przeciw Polakom, przeprowadzona z rozkazu dowództwa UPA".

Z badań wynika także, że według 38 proc. ankietowanych rola Polaków w historii Ukrainy, "do II wojny światowej była głównie negatywna, a potem głównie pozytywna". 33 proc. ocenia rolę Polaków w historii Ukrainy jako "głównie pozytywną". 8 proc. uważa, że była ona "głównie negatywna". "Mieszkańcy Galicji nieco mniej pozytywnie oceniają rolę Polaków - tylko 23 proc. ocenia ją pozytywnie, a 12 proc. respondentów ocenia negatywnie" - podano w przesłanych PAP materiałach.

Badanie przeprowadzono na próbie 1036 respondentów metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowej próbie numerów telefonów komórkowych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji Ukrainy (w wieku 18 lat i więcej). Struktura próby odpowiada strukturze populacji pod względem takich parametrów jak płeć, wiek, obszar zamieszkania i region.

Ankieta nie została przeprowadzona w Autonomicznej Republice Krymu, mieście Sewastopol, a także na innych terenach Ukrainy czasowo okupowanych przez Rosję, gdzie ukraińscy operatorzy nie świadczą usług telefonii komórkowej. Badanie nie obejmuje również Ukraińców, którzy wyjechali za granicę. Maksymalny błąd statystyczny nie przekracza 3,1 proc. Na części wykresów dane nie sumują się do 100 proc. Sytuacja taka występuje w pytaniach wieloodpowiedziowych. W przypadku pytań z możliwą jedną odpowiedzią minimalne odchylenia od 100 proc. wiążą się z zaokrągleniami procentowania. Pełna wersja raportu zostanie opublikowana na początku września.

