Sondaż dla „DGP”: Tusk, Trzaskowski i Hołownia najbardziej wpływowymi politykami opozycji

Donald Tusk, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia to najbardziej wpływowi politycy opozycji – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla "DGP" i "RMF FM". Tylko ta trójka osiągnęła wyniki dwucyfrowe, reszta stawki ma wskazania poniżej 10 proc. - podkreśla "DGP".

W badaniu respondentom zadano pytanie kto pani/pana zdaniem należy do najbardziej wpływowych polityków opozycji.

57,9 proc. wskazało - na przewodniczącego PO Donalda Tuska; 40,9 proc. - na wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego, a 18,6 proc. na lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Zaraz za podium znalazł się lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, na którego wskazało 8,2 proc. ankietowanych.

Dalsze miejsca zajęli: Radosław Sikorski (7,6 proc.) i marszałek Senatu Tomasz Grodzki (6,6 proc.). Dopiero za Sikorskim i Grodzkim uplasowała się dwójka liderów Lewicy, Włodzimierz Czarzasty (6,3 proc.) i Robert Biedroń (3,4 proc.).

W zestawieniu znaleźli się również Borys Budka (2,3 proc.), Grzegorz Schetyna (2,2 proc.), Krzysztof Bosak (1,5 proc.), Adrian Zandberg (0,8 proc.), Grzegorz Braun (0,4 proc.), Izabela Leszczyna (0,3 proc.) oraz Małgorzata Kidawa-Błońska (0,2 proc.).

Gazeta przypomina, że podobne badanie przeprowadziła w lipcu zeszłego roku, świeżo po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. "Wówczas pierwsza trójka była identyczna, ale dystans między Tuskiem a Trzaskowskim był mniejszy" - zauważa dziennik.

Zwraca również uwagę, że "ciekawe z tego punktu widzenia są wskazania w elektoracie Koalicji Obywatelskiej: rok temu Tusk wyprzedzał Trzaskowskiego o zaledwie 2 pkt proc., teraz to już 34 pkt proc. (choć trzeba wziąć poprawkę na odmienną metodę badania: rok temu były to ankiety telefoniczne, obecnie internetowe)". "Co więcej, w oczach wyborców KO bardziej od Trzaskowskiego wpływowy jest Hołownia" - podkreśla dziennik.

"Badanie wskazuje, że rok po powrocie Tusk umocnił swoją pozycję, czego nie można powiedzieć o Trzaskowskim" - podsumowuje wyniki badań "DGP".

Sondaż United Surveys dla "DGP" i "RMF FM" został zrealizowany metodą CAWI w dniach 17-19 czerwca 2022 r. na próbie 1000 os.