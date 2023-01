Sondaż dla OKO.press i TOK FM: 82 proc. Polaków za tym, by kraje NATO i UE wspierały Ukrainę do końca wojny

82 proc. badanych Polaków uważa, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę tak, by wygrała wojnę z Rosją, nawet jeśli miałoby to potrwać kilka lat; takie samo zdanie ma 42 proc. badanych Niemców; 39 proc. Niemców sądzi, że kraje te powinny dążyć do porozumienia z Rosją - wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM.

W badaniu Ipsos zapytał Polaków i Niemców o to, jak powinny reagować kraje NATO i UE na wojnę w Ukrainie.

Ankietowanym zadano pytanie, czy kraje NATO i Unii Europejskiej powinny wspierać Ukrainę politycznie i militarnie tak, by wygrała wojnę z Rosją, nawet jeśli miałoby to potrwać kilka lat, czy też kraje NATO i UE powinny dążyć do porozumienia z Rosją nawet, jeśli Ukraina miałaby stracić część terytorium.

82 proc. respondentów z Polski odparło, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę; zdaniem 12 proc. kraje NATO i UE powinny dążyć do porozumienia z Rosją nawet, jeśli Ukraina miałaby stracić część terytorium. 6 proc. Polaków nie miało w tej sprawie zdania.

Na to samo pytanie zadane respondentom z Niemiec, 42 proc. badanych odpowiedziało, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę politycznie i militarnie tak, by wygrała wojnę z Rosją, 39 proc. - że kraje NATO i UE powinny dążyć do porozumienia z Rosją nawet, jeśli Ukraina miałaby stracić część terytorium, a 20 proc. Niemców nie miało w tej sprawie zdania.

Takie samo pytanie zostało zadane wyborcom partii politycznych w Polsce. 91 proc. wyborców PiS uważa, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę, by wygrała wojnę, a 6 proc. wyborców tej partii stwierdziło, że kraje NATO i UE powinny dążyć do porozumienia z Rosją nawet jeśli Ukraina miałaby stracić część terytorium.

Według 86 proc. wyborców KO kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę, a 11 proc. uważa, że powinny dążyć do porozumienia z Rosją. Wśród badanych wyborców Polski 2050 - 85 proc. uważa, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę, a 10 proc., że kraje NATO i UE powinny dążyć do porozumienia z Rosją.

86 proc. wyborców Lewicy twierdzi, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę, a 11 proc., że powinny dążyć porozumienia z Rosją. 54 proc. wyborców Konfederacji uważa, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę, a 37 proc., że powinny dążyć do porzumienia z Rosją. Zdaniem 80 proc. wyborców PSL kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainy, aż do końca wojny, a 5 proc., że powinny dążyć do porozuminia z Rosją.

W sondażu zwrócono uwagę, że Polacy nie różnią się w kwestii deklarowanego poparcia dla idei długoterminowego wspierania Ukrainy także pod względem wyznawanych poglądów politycznych. "Od lewa do prawa jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami udzielania pomocy Ukrainie aż do jej zwycięstwa w wojnie. Odsetek badanych opowiadających się za wsparciem militarnym i politycznym dla Ukrainy jest najwyższy (88 procent) w grupie osób o poglądach centrowych. Najniższy natomiast (choć i tak bardzo wysoki) w grupie badanych deklarujących poglądy centroprawicowe (77 procent). Wynika to z tego, że właśnie za centroprawicowców uważa się około połowy wyborców Konfederacji" - czytamy.

To samo pytanie zostało zadane Polakom o różnych deklarowanych przez nich poglądach politycznych. 82 proc. Polaków o poglądach lewicowych uważa, że kraje NATO i UE powinny dążyć do tego, by wspierać Ukrainę, by wygrała wojnę z Rosją, nawet jeśli miałoby to potrwać kilka lat, 17 proc. respondentów o lewicowych poglądach jest zdania, że kraje NATO i UE powinny dążyć do porozumienia pokojowego - nawet, jeśli Ukraina miałaby stracić część terytorium.

85 proc. ankietowanych Polaków o poglądach centrolewicowych twierdzi, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę, by wygrała wojnę z Rosją, a 13 proc., że powinny dążyć do zawarcia porozumienia pokojowego.

Zdaniem 89 proc. ankietowanych Polaków o poglądach centrowych kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę, a 9 proc., że powinny dążyć do zawarcia porozumienia pokojowego. Według 77 proc. Polaków o poglądach centroprawicowych kraje NATO i UE powinny dążyć do tego, by wspierać Ukrainę, by wygrała wojnę z Rosją, a 15 proc., że powinny dążyć do zawarcia porozumienia pokojowego.

88 proc. Polaków o poglądach prawicowych uważa, że kraje NATO i UE powinny dążyć do tego, by wspierać Ukrainę, by wygrała wojnę z Rosją, a 10 proc., że powinny dążyć do zawarcia porozumienia pokojowego.

O tym, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę, by wygrała wojnę z Rosją jest przekonanych 54 proc. ankietowanych Niemców o poglądach lewicowych, 57 proc. o poglądach centrolewicowych, 38 proc. o poglądach centrowych, 37 proc. o poglądach centroprawicowych, 20 proc. o poglądach prawicowych.

Kraje NATO i UE powinny dążyć do porozumienia z Rosją nawet jeśli Ukraina miałaby stracić część terytorium uważa 36 proc. ankietowanych Niemców o poglądach lewicowych, 30 proc. o poglądach centrolewicowych, 41 proc. o poglądach centrowych, 49 proc. o poglądach centroprawicowych i 68 proc. o poglądach prawicowych.

Takie samo pytanie zostało też zadane Niemcom zamieszkałym we wschodniej i zachodniej części Niemiec. 46 proc. mieszkańców Niemiec Zachodnich odparło, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę, by wygrała wojnę z Rosją, nawet jeśli miałoby to potrwać kilka lat, a 33 proc. uważa, że kraje te powinny dążyć do zawarcia porozumienia pokojowego - nawet, jeśli Ukraina miałaby stracić część terytorium.

Natomiast 30 proc. mieszkańców Niemiec Wschodnich jest zdania, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę, by wygrała wojnę z Rosją, a 54 proc., że powinny dążyć do zawarcia porozumienia pokojowego.

W sondażu wskazano, że w Niemczech poparcie dla udzielania Ukrainie pomocy aż do jej zwycięstwa nad Rosją rośnie dość płynnie wraz z poziomem wykształcenia badanych. "O ile opowiada się za tym jedynie 29 procent badanych z wykształceniem podstawowym, o tyle w wypadku absolwentów wyższych uczelni jest to już 47 procent. W Polsce - ze względu na to, że za wspieraniem Ukrainy opowiada się przytłaczająca większość badanych - takich prawidłowości nie widać" - podkreślono.

"W naszym kraju pewien wpływ na postrzeganie kwestii właściwej reakcji Unii i NATO na wojnę w Ukrainie wydaje się natomiast mieć sytuacja ekonomiczna badanych. Wśród najmniej zamożnych (dochody poniżej 1500 zł na osobę) odsetek osób opowiadających się za długofalowym wspieraniem Ukrainy aż do zwycięstwa jest najniższy (choć nadal bardzo wysoki) - i wynosi 73 procent. Wraz z kolejnymi progami dochodów poziom poparcia dla pomocy militarnej i politycznej rośnie - by w najlepiej zarabiających grupach (4500-7000 zł i powyżej 7000 zł) wynieść po 88 i 86 procent. Można to zapewne przynajmniej częściowo tłumaczyć najostrzejszymi wśród najmniej zarabiających obawami związanymi z kosztami ekonomicznymi wojny i wywołanego przez nią kryzysu" - dodano w badaniu.

Sondaż Ipsos dla OKO.press i TOK FM przeprowadzono w dniach 19-21 grudnia 2022 r. metodą CATI (telefonicznie) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polek i Polaków.

Sondaż Ipsos dla OKO.press i TOK FM przeprowadzono w dniach 16-21 grudnia 2022 metodą CAWI na liczącej 1010 osób próbie dorosłych Niemców i Niemek. Kontrolowano rozkłady wieku, płci i wielkość miejscowości, tak by były zgodne z proporcjami dla dorosłej populacji Niemiec. Jak mówił OKO.press odpowiedzialny za oba sondaże dyrektor Paweł Predko z Ipsos, w Niemczech wiarygodność badań na panelach internetowych jest większa niż w Polsce, z uwagi na niemal powszechny dostęp do sieci i intensywne używanie internetu przez wszystkie grupy społeczne.