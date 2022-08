Sondaż dla "Plusa Minusa": co dziesiąty Polak relacje polsko-niemieckie uważa za dobre

Tylko co dziesiąty Polak uważa, że relacje z zachodnim sąsiadem są dobre - pokazuje sondaż IBRiS przeprowadzony specjalnie dla "Plusa Minusa". Ujawnia też szansę na ich poprawę. Czy jednak nie przekreśli ich polityka władz w Warszawie i Berlinie? - czytamy w weekendowym "PM".

"Plus Minus" przypomina, że wspólnota interesów Polski i Niemiec po 1989 r. przyniosła niespotykane owoce: poszerzenie Unii Europejskiej i NATO, zwielokrotnienie handlu przez Odrę i poważny udział w polskim cudzie gospodarczym, wreszcie niezwykłe zacieśnienie kontaktów międzyludzkich. "Wszystko to jednak staje pod znakiem zapytania" - czytamy w weekendowym wydaniu gazety.

Przeprowadzony przez IBRiS sondaż dla "Plusa Minusa" wykazał, że relacje między Warszawą a Berlinem jako "zdecydowanie dobre" ocenia 0,1 proc. respondentów. Odpowiedź "raczej dobre" wybrało 11,3 proc. badanych. Z kolei "raczej źle" ocenia je 35,9 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie źle" 15,9 proc. Odpowiedź "ani dobrze, ani źle" wybrało 36,8 proc. respondentów.

"Pesymizm charakteryzuje w szczególności zwolenników Zjednoczonej Prawicy, wśród których aż 70 proc. ocenia negatywnie relacje z naszym najważniejszym sąsiadem (tylko 9 proc. jest przeciwnego zdania). Ale w elektoracie demokratycznej opozycji nastroje też nie są budujące, skoro 53 proc. pytanych uważa stosunki polsko-niemieckie za złe, a tylko 13 proc. za raczej dobre. Za zdecydowanie dobre nawet w tej części elektoratu nie uznaje ich nikt" - czytamy w gazecie.

Sondaż IBRiS wskazuje także, że 8,7 proc. respondentów odnosi się do Niemców "zdecydowanie negatywnie" a 8,3 proc. "raczej negatywnie". Największą grupę stanowią osoby mające "raczej pozytywny" stosunek do tego narodu (33,8 proc.). "Zdecydowanie pozytywnie" o Niemcach myśli 18,7 proc. badanych. Z kolei 30,5 proc. wyraża obojętny stosunek do zachodnich sąsiadów.

Na pytanie, czy Niemcy w związku z II wojną światową mają nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec Polski, 31,1 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie się zgadzam", odpowiedź "raczej się zgadzam" wybrało 17,9 proc. ankietowanych, a "trudno powiedzieć" - 15,9 proc. Odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam" udzieliło 20,5 proc. respondentów, a "raczej się nie zgadzam" - 14,6 proc.