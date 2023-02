Sondaż dla RMF FM i "DGP": 90,1 proc. nie wierzy w powrót do przyjaznych stosunków z Rosją

90,1 proc. badanych nie wierzy w to, że Polska mogłaby w najbliższych latach wrócić do przyjaznych stosunków z Rosją; . 46,3 proc. ankietowanych jest zdania, że Ukraińcy pokonają Rosję - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

W sondażu United Surveys, którego wyniki opublikowało w czwartek rano RMF FM, badani zostali zapytani, "kto wygra konflikt za naszą wschodnią granicą". "46,3 proc. badanych jest zdania, że wojnę wygrają Ukraińcy. Zwycięstwa Rosjan spodziewa się 10,3 proc. respondentów, a 43,4 proc. nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie" - pisze RMF FM.

Jak podkreślono, w zwycięstwo Ukrainy nad Rosją wierzą zarówno zwolennicy obozu rządzącego (59 proc.), jak i opozycji (43 proc.). "Taką opcję wybrało 56 proc. respondentów z najmłodszej grupy wiekowej (18-29 lat) i 54 proc. osób, które mają 40-49 lat. Dla porównania - w grupie wiekowej 30-39 lat najczęściej wskazywana jest odpowiedź "nie wiem" (62 proc.), a zwycięstwo Ukrainy wybrało 35 proc. badanych" - zaznacza również RMF.

Respondenci zostali także spytani, czy "w najbliższych latach wrócimy do przyjaznych stosunków z Rosją". "Tutaj miażdżąca większość wskazań (90,1 proc.) ma charakter negatywny. W powrót do dobrych relacji z Rosjanami wierzy 4,6 proc. badanych, a 5,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie" - czytamy. Jak podkreślono, w powrót do relacji z Rosją nie wierzą zarówno zwolennicy Zjednoczonej Prawicy (88 proc.), jak i opozycji (94 proc.). Negatywne wskazania stanowią też znakomitą większość w każdej grupie wiekowej.