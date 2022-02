Sondaż dla rp.pl: ponad połowa Polaków chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN

53,4 proc. ankietowanych uważa, że należy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, aby odblokować pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy. 14 proc. twierdzi, że nie, a 32,6 proc. nie ma na ten temat zdania – wynika z badania dla rp.pl.

Wyniki badania SW Research dla rp.pl. opublikowano w niedzielę. Z informacji zamieszczonych na stronie portalu wynika, że likwidację Izby Dyscyplinarnej w celu odblokowania unijnych środków popiera co druga kobieta i 57 proc. mężczyzn. Odsetek osób popierających takie rozwiązane wzrasta wraz z wiekiem badanych (34 proc. wśród osób do 24. roku życia, 63 proc. pośród osób, które skończyły 50 lat).

"Likwidację Izby Dyscyplinarnej związaną z przyznaniem Polsce środków finansowych z Funduszu odbudowy pozytywnie ocenia 57 proc. respondentów z wyższym wykształceniem i podobny odsetek badanych (58 proc.) o dochodach wynoszących między 2001 zł a 3000 zł netto. Pozytywny stosunek do takiej koncepcji wyraża 6 na 10 mieszkańców największych miast" - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon z SW Research.

Badanie przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line 15 i 16 lutego. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby - jak podano na rp.pl - została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Na początku lutego prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt noweli ustawy o SN, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej. Sędziowie, którzy w niej orzekają mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej miałby dokonywać prezydent.

Do Sejmu trafił też w lutym projekt klubu PiS ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zakłada on m.in. przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów Sądowi Najwyższemu jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych.

W sobotę Zarząd Solidarnej Polski poinformował, że podjął decyzję o zgłoszeniu własnego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Szczegóły projektu i stosunek do propozycji prezydenta zostanie przedstawiony do środy.