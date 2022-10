Sondaż dla "Rz": 20 proc. Polaków uważa, że stosunek Niemiec do Polski jest przyjazny

35,5 proc. ankietowanych uważa, że Niemcy są neutralne wobec Polski, a 20 proc., że stosunek Niemiec do Polski jest przyjazny; 22,7 proc. postrzega naszych zachodnich sąsiadów za kraj wrogi wobec Polski - wynika z najnowszego sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Portal rp.pl opublikował w niedzielę wyniki sondażu, w którym zapytano uczestników, jak oceniają stosunek współczesnych Niemiec do Polski.

"20 proc. respondentów uznało, że stosunek ten jest przyjazny. 35,5 proc. ankietowanych uważa, że Niemcy są neutralne wobec Polski. 22,7 proc. respondentów uważa Niemcy za kraj wrogi wobec Polski. 21,8 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii" - podaje rp.pl.

"Odsetek badanych oceniających stosunek Niemiec do Polski za neutralny maleje wraz z wiekiem respondentów (50 proc. - badani do 24. roku życia, 29 proc. - badani, którzy ukończyli 50 lat). Neutralność Niemiec względem Polski najczęściej (37 proc.) podkreślają też osoby posiadające wykształcenie średnie. Ponad 4 na 10 badanych (43 proc.) z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto również jest tego zdania. Niewiele mniejszy odsetek badanych (38 proc.) z miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców też uważa ten stosunek za neutralny" - komentuje wyniki badania w rozmowie z dziennikiem Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

"Odsetek osób uważających Niemcy za wrogie wobec Polski rośnie wraz z wiekiem badanych - wśród osób w wieku 18-24 lata jest to 10,6 proc. ankietowanych, a wśród osób powyżej 50 lat - 24,8 proc." - donosi "Rzeczpospolita".

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 października 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.