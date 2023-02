Sondaż dla "Rz": niemal 40 proc. badanych nie słyszało o odesłaniu przez prezydenta noweli o SN do Trybunału Konstytucyjnego

39,3 proc. badanych nie słyszało o odesłaniu przez prezydenta noweli ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego - wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". 32,6 proc. badanych popiera tę decyzję, a 28,1 proc. ocenia ją negatywnie.

"Rzeczpospolita" opublikowała w niedzielę wyniki sondażu pracowni SW Research, która zapytała badanych, jak oceniają decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o odesłaniu do Trybunału Konstytucyjnego noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. W odpowiedzi 39,3 proc. badanych wskazało, że nie słyszało o tej decyzji. 32,6 proc. pozytywnie oceniło ruch prezydenta, a 28,1 proc. - negatywnie.

Nowelizacja ustawy o SN, której projekt złożyli posłowie PiS, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Stanowi m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia br. Senat w końcu stycznia wprowadził do niej 14 poprawek, które Sejm odrzucił. Wówczas nowelizacja trafiła na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. 10 lutego prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej.

"Rz" wskazała w niedzielę, że o decyzji prezydenta nie słyszało 60,5 proc. osób w wieku 18-24 lata i 55,6 proc. w wieku 25-34 lata oraz 59 proc. osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

"Co trzeci respondent (34 proc.) z wykształceniem zasadniczym zawodowym pozytywnie ocenia przekazanie przez Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego ustawy powiązanej ze środkami z KPO. Takiego samego zdania są prawie cztery osoby na dziesięć (38 proc.) w wieku między 35 a 49 lat. Sprawę przekazania przez prezydenta Dudę do TK ustawy odblokowującej środki z KPO pozytywnie ocenia czterech respondentów na dziesięciu (41 proc.) z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz nieco mniejszy odsetek badanych (37 proc.) z miast o wielkości między 20 a 99 tys. mieszkańców" - podkreśla "Rzeczpospolita".

Jak informuje "Rz", badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 lutego 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.