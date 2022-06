Sondaż dla „Rz”: Polacy: uchodźco, zostań, jeśli będziesz pracował

Ponad 70 proc. respondentów sondażu IBRiS dla czwartkowej „Rzeczpospolitej” chce, by uchodźcy z Ukrainy zostali w Polsce, ale pod warunkiem, że podejmą pracę i będą utrzymywali się samodzielnie. Na 2. miejscu wśród warunków pozostania jest edukacja dzieci w polskiej szkole, a na 3. – podjęcie nauki polskiego.

Jak zaznacza dziennik, badaczy nie dziwią takie wyniki. "Chcemy być równo traktowani. Mówimy: wsparcie tak, ale na równych zasadach" - wskazuje, cytowany przez "Rz" dr Robert Staniszewski z UW.

Zdaniem prof. Piotra Długosza z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie tego samego chcą także Ukraińcy. "Badania robione wśród uchodźców pokazują, że większość z nich chce pracować, uczyć się języka i wysyłać dzieci do szkoły, czyli zamierzają się integrować z polskim społeczeństwem. I my chcemy tego samego" - podkreśla.

Gazeta informuje, że co trzeci Polak chce, by Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną do Polski, pracowali na swoje utrzymanie. "To najczęściej wskazywane kryterium ich pobytu w naszym kraju" - wynika z sondażu IBRiS dla "Rz".

"Co ciekawe, taki warunek pobytu w Polsce przez Ukraińców wskazało 76 proc. mężczyzn, najwięcej w przedziale 30-39 lat (aż 83 proc.) i głównie mieszkających w dużych i mniejszych miastach - 90 proc. i 82 proc. Aż 97 proc. ankietowanych to ojcowie rodzin - mający co najmniej dwójkę dzieci" - podano.

Jak wskazano, sondaż IBRiS koresponduje z badaniami, jakie niedawno przeprowadził Uniwersytet Warszawski pod kierunkiem dra Roberta Staniszewskiego. "Wynikało z nich, że większość Polaków, mimo iż bardzo przychylna Ukraińcom, jest przeciwna przyznawaniu im w Polsce świadczeń 500+ i zasiłków socjalnych. W oczekiwania Polaków wpisuje się także sam rząd, który od 1 lipca nie chce już finansować noclegu i wyżywienia dla ukraińskiego uchodźcy. Rząd chce, by Ukraińcy usamodzielniali się" - czytamy.

Dziennik pyta, Dlaczego nastroje w Polsce wobec Ukraińców się zmieniły? "Bo chcemy być równo traktowani. Mówimy: "wsparcie tak, ale na równych zasadach". Na taki pogląd niewątpliwie wpływ ma coraz trudniejsza sytuacja polskich rodzin, wysoka inflacja. Dlatego akceptacja pomocy socjalnej dla Ukraińców w Polsce będzie malała, co sprawdzimy jesienią, powtarzając badania percepcji uchodźców wojennych w naszym kraju" - mówi "Rz" dr Staniszewski.

Dodano, że poza podjęciem pracy przez Ukraińców Polacy wskazują także inne kryteria ich dalszego pobytu w Polsce. To wysłanie dzieci do polskiej szkoły (38,7 proc.) i nauka języka polskiego (27,6 proc.). 12,1 proc. respondentów wskazało warunek zakupu mieszkania.