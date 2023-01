Sondaż dla "Rzeczpospolitej": Awersja do szczepień na grypę

Tylko nieliczni decydują się zaszczepić przeciwko grypie. Po preparat najrzadziej sięgają osoby młode i czerpiące wiedzę z mediów społecznościowych – wynika z badań przeprowadzonych dla "Rzeczpospolitej".

Z sondażu IBRiS, którego wyniki opublikowano we wtorek w "Rzeczpospolitej" wynika, że 60 proc. Polaków twierdzi, iż nie zamierza szczepić się przeciwko grypie. "Tylko 17,9 proc. respondentów przyznało się, że przyjęło szczepionkę, a kolejne 18,3 proc. ankietowanych nad nią się zastanawia. Co prawdopodobnie ma związek z szalejącą obecnie epidemią chorób atakujących górne drogi oddechowe. Epidemiolodzy mówią, że mamy do czynienia z tzw. epidemią wyrównawczą grypy. Czyli po dwóch latach izolacji i pandemii chorują osoby, które z uwagi na podejmowane wcześniej działania profilaktyczne nie zachorowały w poprzednich latach i są bardzo wrażliwe na zakażenie" - czytamy.

"Zdaniem lekarzy najlepszym sposobem na uniknięcie sezonowej grypy, obok konieczności zachowania dystansu, dezynfekcji i maseczek, są także szczepienia. Te jednak w Polsce nie cieszą się popularnością - co roku szczepi się zaledwie 7-9 proc. populacji. Wstępne dane pokazują, że w tym roku szczepień na grypę może być wyjątkowo mało. Jak wynika z sondażu IBRiS, najwięcej zaszczepionych na grypę jest wśród wyborców opozycji - wśród nich po szczepionkę sięgnął niemal co czwarty ankietowany, a kolejne 20 proc. rozważa taką możliwość. 54 proc. wyborców opozycji nie planuje się zaszczepić. Z kolei osoby głosujące na Zjednoczoną Prawicę to w 13 proc. osoby zaszczepione, a w 26 proc. - rozważające szczepienie" - podaje dziennik.

"Odsetek niechętnych wobec szczepienia jest niemal taki sam, jak w przypadku opozycji - 55 proc. Chęć zaszczepienia rośnie wraz z wiekiem. Najwięcej zaszczepionych to osoby między 40. a 49. rokiem życia, a także te, które ukończyły 70 lat. Tylko co czwarty zaszczepiony ma wyższe wykształcenie. Chętniej szczepią się także osoby posiadające dwoje dzieci niż rodzice jedynaków. Zaszczepieni wiedzę o świecie czerpią z TVN (27 proc.), TVN 24 (26 proc.), ale też z TVP (20 proc.)" - donosi "Rzeczpospolita".

"Wśród osób niechętnych szczepieniom najwięcej jest osób młodych (w grupie do 39 lat jest to powyżej 80 proc.) i mieszkańców największych miast (66 proc. odpowiedzi). Szczepień przeciwko grypie odmawiają także osoby mające więcej niż troje dzieci. Najwięcej - 72 proc. - wśród nich stanowią osoby, które wiedzę o świecie czerpią z mediów społecznościowych, a wśród oglądających telewizję - z Polsatu. To też większość osób (79 proc.), które swoje zainteresowanie polityką określają jako +nikłe+" - podaje gazeta.