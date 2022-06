Sondaż dla "SE": Murem za Błaszczakiem

Niemal trzech na czterech wyborców partii rządzącej dobrze ocenia nominację ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na wicepremiera - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, opublikowanego w piątkowym wydaniu "Super Expressu".

"Super Express" informuje, że w sondażu - przeprowadzonym wśród wyborców PiS - zadano pytanie: "Jak oceniasz nominację Mariusza Błaszczaka na wicepremiera?". 74 proc. badanych oceniło ją dobrze. Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 4 proc. ankietowanych. Z kolei 22 proc. odpowiedziało "nie wiem".

Jak czytamy, prof. Rafał Chwedoruk, politolog z UW, "przekonuje, że wysokie poparcie dla Błaszczaka to efekt trzech czynników". "Błaszczakowi pomaga długotrwała obecność w polityce. Jeśli ktoś jest w niej tak długo, to znaczy, że musi być zaufany. To także polityk, któremu nigdy dotąd nie towarzyszył kontekst aferalny. Nie był zamieszany w coś, co może być odstraszające dla tego elektoratu. Również ostatnie tygodnie i miesiące bardzo sprzyjają Mariuszowi Błaszczakowi jako ministrowi obrony" - ocenia ekspert.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Pollster w dniach 21-22 czerwca na reprezentatywnej grupie 1011 dorosłych Polaków.