Sondaż dla "Super Expressu": Emeryci przeciw PO

66,1 proc. emerytów nie chciałoby, aby do władzy wróciła PO, za rządami Platformy jest 27 proc. - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu IBRIS wśród najstarszych Polaków dla "Super Expressu".

Na pytanie, czy chciałby pan/pani, by do władzy wróciła PO, 66,1 proc. emerytów, odpowiedziało, że nie. Za powrotem Platformy do władzy jest 27 proc. seniorów. 6,9 proc. nie miało zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono 26 stycznia na grupie 1000 emerytów.