Sondaż dla wPolityce.pl: 61 proc. za ograniczeniem nieletnim dostępu do mediów społecznościowych

61 proc. badanych opowiada się za ograniczeniem nieletnim dostępu do mediów społecznościowych, a 22 proc. jest temu przeciwnych – wynika z sondażu pracowni Social Changes, zrealizowanego na zlecenie portalu wPolityce.pl, którego wyniki opublikowano we wtorek.

Ankietowanym zadano pytanie, czy poparliby wprowadzenie przepisów ograniczających małoletnim dostęp do mediów społecznościowych.

61 proc. odpowiedziało, że "tak", w tym 24 proc. "zdecydowanie tak", a 37 proc. - "raczej tak". 22 proc. badanych odpowiedziało, że "nie", z czego 6 proc. "zdecydowanie nie", a 16 proc. "raczej nie". 17 proc. ankietowanych nie miało zdania.

Na pytanie, jaki wpływ mają na dzieci media społecznościowe typu Tik Tok, 66 proc. oceniło, że negatywny, 7 proc. że pozytywny, a 14 proc. wybrało odpowiedź trudno powiedzieć.

"Są to wyniki, które dają podstawę do rozpoczęcia poważnej debaty w tej sprawie. Politycznie trudnej, ale cywilizacyjnie niezbędnej" - oceniła redakcja.

Badanie - jak podano - zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) od 13 do 16 stycznia 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1061 osób.