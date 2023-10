Sondaż: Tusk powinien być kandydatem KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi na premiera

Według 27,4 proc. badanych Donald Tusk powinien być kandydatem KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi na premiera.

Rafała Trzaskowskiego wskazało 14,3 proc., a podium zamyka Szymon Hołownia z poparciem 10,3 proc. respondentów - wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu SW Research dla rp.pl

Respondentom zadano pytanie: "Kto Pani/Pana zdaniem powinien zostać kandydatem KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi na premiera"?

27,4 proc. badanych odpowiedziało, że kandydatem na premiera powinien być Donald Tusk. Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, wskazało 14,3 proc. badanych. 10,3 proc. respondentów uważa, że kandydatem na premiera powinien być Szymon Hołownia. 10,1 proc. badanych widziałoby w tej roli Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Zdaniem 3,2 proc. badanych to Adrian Zandberg powinien być kandydatem na premiera, 1,4 proc. respondentów wskazało Włodzimierza Czarzastego. 7,6 proc. badanych uważa, że premierem powinien zostać inny polityk a 25,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

"Donald Tusk powinien podjąć próbę stworzenia rządu w opinii co czwartej kobiety i trzech na dziesięciu mężczyzn. Częściej niż młodsi respondenci na Donalda Tuska wskazują osoby po 50. roku życia (37 proc.). Lider Platformy Obywatelskiej jest najlepszym kandydatem na szefa rządu w opinii co trzeciej osoby, której dochody przekraczają 5000 zł netto i podobnego odsetka (34 proc.) badanych z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców" - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 października 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.