Sondaż IBRiS dla Onetu: największym zaufaniem spośród polityków cieszy się Rafał Trzaskowski

Największym zaufaniem spośród polityków cieszy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 42 proc. badanych; drugie miejsce zajął prezydent Andrzej Duda z wynikiem 41,5 proc., a na trzecim miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 39,4 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

Według sondażu, liderem nieufności jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro; nieufność wobec niego zadeklarowało 64,3 proc. badanych. To prawie taki sam wynik, jak w lipcu (64,2 proc.). Drugie miejsce pod względem nieufności nadal zajmuje poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, który otrzymał 58,4 proc. negatywnych odpowiedzi. Podium zamyka prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 58,2 proc. badanych.

Z sondażu wynika, że Rafałowi Trzaskowskiemu ufa 42 proc. Polaków (w zeszłym miesiącu uzyskał 42,2 proc. pozytywnych odpowiedzi); nie ufa mu 39,2 proc. badanych, a dla 16,8 proc. jest obojętny.

Trzaskowski o włos wyprzedził prezydenta Andrzeja Dudę, który w ostatnich sondażach był na pierwszym miejsce. Prezydentowi Dudzie ufa 41,5 proc. badanych (spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu do lipca), nie ufa mu 46,8 proc., a dla 10,9 proc. jest obojętny.

Na trzecim miejscu rankingu zaufania znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa 39,4 proc. respondentów (o 1,6 pkt proc. mniej niż miesiąc temu); nie ufa mu 56,7 proc. badanych, a dla 3,1 proc. jest obojętny.

W sondażu zwrócono uwagę, że duży spadek zanotował znajdujący się na czwartym miejscu lider Polski 2050 Szymon Hołownia, którego zaufaniem obdarzyło 34,3 proc. Polaków. W lipcu ufało mu 38,1 proc. badanych, co oznacza stratę 3,8 pkt proc. Hołowni nie ufa 43,6 proc. badanych, a dla 20,8 proc. ankietowanych jest obojętny.

Na kolejnym miejscu znalazł się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (ufa mu 33,6 proc., nie ufa 37,4 proc., 22 proc. jest obojętny, a 7 proc. go nie zna). Szefowi PO Donaldowi Tuskowi ufa 32,1 proc., nie ufa 54,3 proc., 13,5 proc. jest obojętny; prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 31,3 proc., nie ufa 58,2 proc., dla 10 proc. jest obojętny.

Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek ufa 27,4 proc. badanych; nie ufa jej 39,2 proc, dla 11,3 proc. jest obojętna, a 22,1 proc. badanych jej nie zna; jednemu z liderów Nowej Lewicy Robertowi Biedroniowi ufa 27,3 proc. ankietowanych, nie ufa mu 47,3 proc., a dla 21,1 proc. jest obojętny; wicemarszałkowi Sejmu Piotrowi Zgorzelskiemu (PSL) ufa 22 proc. badanych, nieufność wobec niego wyraża 18,8 proc., dla 10,4 proc. jest obojętny, a 48,8 proc. badanych go nie zna.

Wobec wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego ufność wyraża 19,9 proc. badanych, 38,8 proc., mu nie ufa, 14 proc. wyraża obojętność, a 27,3 proc go nie zna.

Ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze ufa 19,7 proc. ankietowanych, nieufność deklaruje 64,3 proc., a 15,2 proc. wyraża obojętność.

Marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu ufa 19,6 proc. Polaków, nie ufa mu 41,6 proc., dla 13,1 proc. jest obojętny, a 25,7 proc. go nie zna. Posłowi Lewicy Adrianowi Zandbergowi ufa 17,1 proc. badanych, nieufność wobec niego deklaruje 35,8 proc. ankietowanych; 13,8 proc. wyraża obojętność, a 33,3 proc. go nie zna. Posłowi Konfederacji Krzysztofowi Bosakowi ufa 10,7 proc. respondentów, nie ufa mu 58,4 proc., dla 22 proc. jest obojętny, a 8,9 proc. go nie zna.

W całym zestawieniu dwóch polityków uzyskało więcej pozytywnych niż negatywnych odpowiedzi. Największą przewagę zaufania nad nieufnością ma wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski (+3,2 pkt proc.). Za nim uplasował się Rafał Trzaskowski (+2,8 pkt proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 26-27 sierpnia 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).