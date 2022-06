Sondaż IBRiS dla Radia ZET: blisko 45 proc. Polaków uważa, że przesuwanie wyborów samorządowych to zły pomysł

44,8 proc. ankietowanych twierdzi, że przesuwanie terminu wyborów samorządowych to złe rozwiązanie - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Z badania wynika także, że 11 proc. sądzi, że zmiana terminu głosowania to dobry pomysł, a 27,2 proc. uważa, że to ani dobry ani zły pomysł.

"Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do wydłużenia obecnej kadencji samorządów do 2024 r. Dzięki temu wybory samorządowe nie odbywałyby się w tym samym roku, co wybory parlamentarne" - przypomniano.

Z sondażu IBRiS wynika, że 23,4 proc. ankietowanych uważa, że zmiana terminu wyborów samorządowych to zdecydowanie zły pomysł, a 21,4 proc. pytanych twierdzi, że raczej zły. Zdecydowanie dobre zdanie na temat wydłużenia kadencji obecnych prezydentów miast, burmistrzów i wójtów ma 1,6 proc. Polaków, a 9,4 proc. udzieliło odpowiedzi, że to raczej dobre rozwiązanie. 17 proc. ankietowanych stwierdziło z kolei, że nie wie lub trudno powiedzieć coś na ten temat.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 17-18 czerwca metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.