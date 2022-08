Sondaż IBRiS dla "Rz": Trudna kwestia zmiany premiera

Prezes PiS wyklucza, że dojdzie do zmiany na stanowisku szefa rządu. Nowy sondaż pokazuje, że gdyby do tego jednak doszło, to sam Kaczyński jest najczęściej typowany na to stanowisko – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Jak pisze w czwartek dziennik, wyniki sondażu IBRiS dla "Rz" z 29-30 lipca (w tej chwili i najpewniej do wyborów pozostanie eksperymentem myślowym) pokazują najlepiej, jak nieoczywista jest obecnie kwestia potencjalnego następcy Morawieckiego.

"11,1 proc. ankietowanych (ogół wyborców) w tym badaniu wskazuje, że Morawieckiego powinien zastąpić sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. 6,4 proc. stawia na wicepremiera i szefa MON Mariusza Błaszczaka. 4,6 proc. - że hipotetycznym następcą powinien być europoseł Joachim Brudziński. 4 proc. - europosłanka i była premier Beata Szydło. 1,1 proc - wicepremier i szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Tylko 0,4 proc. wskazuje ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę" - czytamy.

Dodano, że najwięcej jednak - bo aż 44,5 proc. - twierdzi, że Morawieckiego powinien zastąpić ktoś inny niż wcześniej wymienieni politycy. "27,9 proc. nie wie lub nie ma w tej sprawie zdania. Gdy spojrzymy na preferencje wyborców PiS, to sytuacja nie ulega większym zmianom. Kaczyńskiego jako następcę Morawieckiego wskazuje 28 proc. tych, którzy głosowali na PiS w 2019 roku. Po 14 proc. wskazań wyborców PiS mają Błaszczak i Brudziński. Szydło wskazuje 5 proc. badanych. A 34 proc. wyborców PiS nie ma w tej sprawie opinii" - napisano.

Dziennik zaznacza, że "jak widać, poczucie wśród wyborców PiS, że prezes Kaczyński powinien być premierem, nadal jest silne". Jak dodaje, "nic nie wskazuje i nie wskazywało, by Kaczyński chciał pokierować rządem".

"Większość naszych rozmówców z PiS jest przekonanych, że temat +zmiany premiera+ pozostanie aż do wyborów kwestią medialną - mimo że jeszcze raz czy dwa przed rozpoczęciem finalnej części kampanii przeciwnicy Morawieckiego mogą spróbować ten temat podnieść w rozmowach z Kaczyńskim. W PiS można spotkać się z opinią, że dla rywali Morawieckiego liczyć się będzie to, w jakiej kondycji PiS znajdzie się po sezonie jesienno-zimowym" - napisano.